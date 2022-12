Japan – Kroatien: Tränen nach Drama – Ausgerechnet ER wird zum tragischen Helden

Das Spiel Japan gegen Kroatien war nicht nur das des Deutschland-Bezwingers in der Gruppe E, sondern auch das Spiel des einzigen Schalkers bei der diesjährigen Fußball-Weltmeisterschaft.

Während der Innenverteidiger bei seinem Klub nicht unumstritten ist und schon seit längerem in der Kritik steht, entwickelte sich der Japaner über das Turnier hinweg zu einer echten Stütze in der Defensive. In der Partie Japan gegen Kroatien wurde ausgerechnet er zum tragischen Helden.

Japan – Kroatien: Yoshida wird zum tragischen Helden

Im Verlauf der Weltmeisterschaft entwickelte sich Maya Yoshida zum Star der japanischen Mannschaft. Im ersten Gruppenspiel gegen Deutschland lieferte der Innenverteidiger eine Gala-Vorstellung und machte der Offensive von Bundestrainer Hansi Flick das Leben schwer. Im letzten und entscheidenden Gruppenspiel gegen Spanien hatte der S04-Verteidiger ebenfalls einen großen Anteil am Sieg und der Qualifikation fürs Achtelfinale.

In diesem wurde er nun zum tragischen Helden. Nachdem sich sowohl Japan, als auch Kroatien über 120 Minuten einen packenden Fight geliefert haben, ging es ins Elfmeterschießen. Als Takumi Minamino und Kaoru Mitoma ihre Elfmeter verschossen, Takuma Asano aber getroffen hatte, trat Maya Yoshida zum Punkt an. Aus Sicht des Schützen setzte er den Ball in die linke untere Torecke, Livakovic parierte allerdings. Nachdem Mario Pasalic für Kroatien verwandelte, war klar: Japan ist raus – und Maya Yoshida der tragische Held der japanischen Mannschaft.

Japan – Kroatien: Kann Yoshida den Flow mitnehmen?

Für den Innenverteidiger wird es nun darauf ankommen, diesen verschossenen Elfmeter schnell zu vergessen und sich auf die positiven Leistungen in Katar zu konzentrieren. Sollte der Japaner diese auch in der anstehenden Rückrunde in der Bundesliga abrufen, könnte er zum entscheidenden Faktor für die Königsblauen im Abstiegskampf werden.

Mehr News:

Für Yoshida wird es nun zurück nach Gelsenkirchen gehen. Spätestens nach dem Jahreswechsel wird er dann wieder ins Training der Königsblauen einsteigen und sich mit der Mannschaft auf die Rückrunde vorbereiten. Dort geht es für die Schalker direkt zum schwierigen Auswärtsspiel zu Eintracht Frankfurt. Mit Daichi Kamada wird Yoshida dabei auch auf seinen Teamkollegen bei der Nationalmannschaft treffen.