Iran – USA: Drama um Torschützen! Ganze Nation bangt um ihren Superstar

Die Ausgangslage war klar: Der Sieger von Iran – USA steht definitiv im Achtelfinale der WM 2022 in Katar. Für beide Teams ging es also um alles – WM-Aus oder Achtelfinale.

Die USA entschied die dramatische Partie gegen Iran mit 1:0 für sich und steht damit im Achtelfinale. Allerdings sind die Sorgen um Torschütze Christian Pulisic groß.

Iran – USA: Verletzungsdrama bei Achtelfinal-Einzug

Für das erste Highlight bei Iran – USA sorgte Superstar Christian Pulisic. Der Ex-BVB-Star traf in der 38. Minute zur Führung, doch dann folgte gleich der bittere Schock.

Von Beginn an machte die USA Druck, in der 38. Minute war es dann so weit. Der Ex-Schalker Weston McKennie schlug einen tollen Diagonalball auf Sergino Dest. Der Rechtsverteidiger legte per Kopf in die Mitte, wo Pulisic goldrichtig einlief.

Der frühere BVB-Star drückte den Ball zum 1:0 über die Linie, doch jubeln konnten nur seine Teamkollegen. Pulisic krachte beim Tor heftig mit dem iranischen Keeper Alireza Berianvand zusammen, blieb am Boden liegen.

Nach mehrere Minuten Behandlung kehrte Pulisic auf den Platz zurück. Wirklich fit wirkte er dabei nicht, schleppte sich eher über den Platz als zu laufen. Zum Wiederanpfiff kam Pulisic dann nicht mehr auf den Platz, blieb in der Kabine. US-Coach Gregg Berhalter wechselte Brenden Aaronson ein. Der US-Verband teilte mit, dass sich Pulisic eine Bauchverletzung zugezogen habe.

Für die USA wäre der Ausfall von Pulisic ganz bitter. In einer talentierten Truppe ist er der Superstar. Ob Pulisic bis zum Achtelfinale gegen die Niederlande (Samstag, 03. Dezember) wieder fit wird, ist noch völlig offen. Über seinen Gesundheitszustand ist noch nichts bekannt.

Nicht nur Pulisic angeschlagen

Für die USA kam es dann auch noch doppelt bitter. Weston McKennie hielt sich im Laufe der zweiten Hälfte den Oberschenkel und musste ebenfalls ausgewechselte werden. Und damit nicht genug: Auch Ex-Bremer Josh Sargent musste in der 77. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

In den USA, wo der Fußball gerade mit Blick auf die Heim-WM 2026 immer populärer wird, dürften die Sorgen um ihre Stars groß sein. Sie werden hoffen und bangen, dass es bis zum Achtelfinale reicht.