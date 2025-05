Inter Mailand – Barca: Irres Drama! Ausgerechnet ER wird zum großen Helden

WAS EIN HALBFINALE! Schon das Hinspiel zwischen dem FC Barcelona und Inter Mailand (3:3) war völlig irre, doch das Rückspiel Inter Mailand – Barca (4:3) hatte noch einiges mehr zu bieten. Letztlich gingen die Italiener nach einem Sieg in der Verlängerung als Sieger vom Platz und sicherten sich das erste Finalticket.

Sieben Tore, viele strittige Situationen, ein hochklassiges Spiel und zwei Mannschaften, die es unbedingt wollten: Das Halbfinal-Rückspiel Inter Mailand – Barca war ein geschichtsträchtiges Fußballspiel, indem ein Spieler zu absoluten Helden für sein Team avancierte.

Inter Mailand – Barca: Ex-Bayern-Star Sommer rettet Inter das Finale

Der ewige Sommer! Mit 36 Jahren wird Yann Sommer, Keeper von Inter Mailand, zur entscheidenden Figur im Halbfinale gegen das Starensemble aus Barcelona. Der Schweizer zeigte eine grandiose Leistung, die ihm und seinen Teamkollegen ein ganz besonderes Spiel beschert hat.

++ Inter – Barca: Fans kommen aus dem Staunen nicht heraus – „Nur noch Wahnsinn“ ++

Der Schlussmann der Nerazzurri hielt – vor allem in der Verlängerung – ein ums andere Mal herausragend. Er brachte Barca-Youngster Lamine Yamal nahezu im Alleingang zum Verzweifeln und kratzte so manchen gefährlichen Schuss noch von der Linie.

Ex-Bayern-Stars kehren nach München zurück

Dank seiner unfassbaren Paraden darf sich der Schweizer auf ein spezielles Spiel. Denn das größte Spiel in seiner Karriere, das Champions-League-Finale, spielt er ausgerechnet in München in der Allianz-Arena. Dort, wo er für den FCB bereits zwischen den Pfosten stand und die Deutsche Meisterschaft feiern durfte. Erst schaltete Ex-Bayern-Profi Benjamin Pavard den FCB im Viertelfinale aus, nun ist Sommer für den Einzug in das Finale verantwortlich.

Weitere News:

Währen die Bayern bei ihrem angedachten „Finale Dahoam 2.0“ also nur auf der Couch sitzen und das Spiel in der heimischen Arena verfolgen werden, spielen Sommer, Pavard und Co. um den Henkelpott – in München, mit Inter. Wie heißt es so oft: Geschichten, die nur der Fußball schreibt.