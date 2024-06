Ilkay Gündogan in Sorge wegen neuer Knallhart-Regel bei EM 2024 – sie könnte für Ärger sorgen

Wenn jemand aus der deutschen Mannschaft bei der EM 2024 mit dem Schiedsrichter sprechen darf, dann ist es Ilkay Gündogan. Alle anderen Spieler aus dem DFB-Team droht bei Beschwerden beim Unparteiischen eine schnelle Gelbe Karte.

Grund dafür ist eine neue Regel der UEFA, die bei der EM 2024 getestet werden soll. Ilkay Gündogan hat sich nun vor dem Spiel gegen Schottland dazu geäußert und bittet nun schon vorab um etwas Nachsicht.

Ilkay Gündogan wirbt vor EM 2024 um Verständnis

Alle kennen die Szenen: Nach einem umstrittenen Pfiff rennen zahlreiche Spieler zum Schiedsrichter hin, gestikulieren wild und meckern. Das soll es bei der EM 2024 nicht mehr geben, weshalb die UEFA eine neue Regel eingeführt hat. Diese besagt, dass nur noch der Kapitän beim Schiedsrichter vorsprechen darf. Allen anderen Spielern droht eine Gelbe Karte, wenn sie sich beschweren.

„Ich bin mir nicht sicher, was ich im Moment davon halte. Es kommt auch ein bisschen darauf an, was die Schiedsrichter daraus machen werden“, erklärt Ilkay Gündogan. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft wirbt auch gleich um Verständnis: „Ich hoffe, dass sie verstehen, dass wir Menschen sind, wir haben Emotionen. Wir können manchmal aus Emotionen heraus reagieren.“

Schiedsrichter müssen „Fingerspitzengefühl“ zeigen

Gündogan hofft auf Fingerspitzengefühl: „Ich verstehe die Idee dieser Regel, aber es gibt kleine Spielräume, in denen der Schiedsrichter ein wenig Fingerspitzengefühl zeigen muss. Ich hatte immer das Gefühl, dass ein Weltklasse-Schiedsrichter diese Art von Fingerspitzengefühl hat, um die besten Lösungen für diese engen Situationen zu finden.“

Der DFB-Kapitän meint: „Beschwerden sind Teil dieses Spiels. Wir alle lieben das Spiel wegen dieser Emotionen. Ich hoffe, die Schiedsrichter zeigen ein wenig Verständnis. Solange es nicht respektlos gegenüber dem Schiedsrichter ist, ziehe ich es vor, nicht zu viele gelbe Karten zu zeigen.“