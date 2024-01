Franz Beckenbauer ist tot: Deutschland trauert um Fußball-Legende

Es ist ein trauriger Tag für den Fußball: Deutschland und der Weltfußball trauern um Franz Beckenbauer.

Wie seine Familie am Montag (8. Januar) mitteilte, verstarb der Weltmeister von 1974 und 1990 am Sonntag im Alter von 78 Jahren.

Franz Beckenbauer ist tot

Deutschland und die Fußballwelt nehmen Abschied von einem der besten Fußballer aller Zeiten: Franz Beckenbauer ist tot. Als Spieler wurde er 1974 Weltmeister, als Trainer führte er das DFB-Team zum WM-Titel. 2006 holte er das größte Fußballturnier der Welt nach Deutschland. Mit dem FC Bayern wurde er Meister und Europapokalsieger. Die Liste der Erfolge der Fußball-Legende ist lang.

Nun hat seine Familie den Tod der DFB-Ikone verkündet. Mit 78 Jahren ist Beckenbauer am Sonntag (7. Januar) verstorben. „In tiefer Trauer teilen wir mit, dass mein Mann und unser Vater Franz Beckenbauer am gestrigen Sonntag im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen ist“, teilte seine Familie mit. „Wir bitten, in Stille trauern zu können und von allen Fragen abzusehen.“

In den vergangenen Jahren hatte sich Franz Beckenbauer immer mehr aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Neben schweren gesundheitlichen Rückschlägen hatte ihn auch der Tod seines Sohnes Stephan 2015 schwer zugesetzt. Seitdem ging es auch gesundheitlich mit ihm bergab. Augeninfarkt, Herz-Operationen, dazu Parkinson mit einhergehender Demenz. Der Kaiser hat zuletzt sehr gelitten.

Fußballfans trauern um „Kaiser“ Franz

In den sozialen Netzwerken zeigten sich viele Fußballfans geschockt um den Tod der Fußball-Legende. „Danke für die schönen Fußballmomente, Franz Beckenbauer“, „Ich habe gerade die traurige Nachricht gelesen. Ruhe in Frieden, Kaiser Franz“ und „Einer der besten, wenn nicht sogar der beste deutsche Fußballer, ist von uns gegangen. Ein trauriger Tag für den Fußball“, heißt es von den Anhängern unterschiedlicher Vereine.

Neben vielen Fußballern und ehemaligen Weggefährten richteten auch zahlreiche Bundesliga und Zweitliga-Klubs emotionale Abschiedsworte an die Fußball-Legende.