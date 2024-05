Fortuna Düsseldorf – VfL Bochum im Live-Ticker: Relegations-Showdown! Gelingt das große Wunder?

Alles oder nichts – das ist die Devise an diesem Tag. Am Montag (27. Mai) empfängt Fortuna Düsseldorf den VfL Bochum zum Rückspiel der Relegation. Anstoß ist um 20.30 Uhr in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena. Die Vorzeichen sind klar: Passiert kein Wunder mehr, steigt die Fortuna nach vier Jahren in Liga zwei zum sechsten Mal ins deutsche Fußball-Oberhaus auf.

Das Hinspiel in Bochum gewannen die Düsseldorfer dank einer enorm starken Leistung mit 3:0. Die Ausgangslage vor dem Rückspiel könnte kaum besser sein. Jetzt gilt es, den letzten Schritt zu gehen und eine unglaubliche Saison zu krönen. Dem VfL hingegen droht nach drei Jahren Erstklassigkeit der Gang in Liga zwei.

Fortuna Düsseldorf – VfL Bochum im Live-Ticker

Schafft der VfL noch die große Sensation und dreht das Ganze noch? Viel deutet darauf nicht hin. Doch aus Fortunen-Sicht kann genau das gefährlich werden: Bochum hat nichts mehr zu verlieren – der VfL wird mit offenem Visier in die Partie gehen. So oder so wird es ein höchst spannender und enorm emotionaler Abend – für beide Seiten. In unserem Live-Ticker verpasst du nichts.

Fortuna Düsseldorf – VfL Bochum -:- (-:-)

Tore: –

Aufstellungen: –

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

18.27 Uhr: Aus einem 0:3 ein 4:3 gegen Düsseldorf zu machen? Das können die Bochumer, auch wenn es schon sehr lange zurückliegt. Am 31. Mai 1991, damals vor nur 11.000 Zuschauern im Düsseldorfer Rheinstadion, brauchte Bochum nur 38 Minuten dafür. Die Hoffnung, dass das erneut gelingt, ist beim VfL groß.

17.59 Uhr: Der Unparteiische für die heutige Partie ist ein ganz erfahrener: Deniz Aytekin wird das Rückspiel pfeifen. Unterstützt wird er dabei an den Seitenlinien von Christian Dietz und Eduard Beitinger. Vierter Offizieller ist Daniel Schlager, als Video-Assistent ist Benjamin Brand im Einsatz.

17.27 Uhr: Für Düsseldorf wird es in erster Linie darum gehen, kühlen Kopf zu bewahren und die mögliche Anfangsoffensive des VfL zu überstehen. Das wird auch Daniel Thioune wissen, der seine Mannschaft einmal mehr passend einstellen dürfte.

16.48 Uhr: Das Hinspiel war – entgegen vieler Erwartungen – eine deutliche Angelegenheit. Fortuna ging früh in Führung und nahm letztlich einen 3:0-Vorsprung mit in das Rückspiel. Matchwinner war Fortunen-Angreifer Christos Tzolis mit drei Vorlagen. Während man in Düsseldorf feierte, schien man sich in Bochum schon fast aufgegeben zu haben.

Weitere News:

Montag, 27. Mai, 16.15 Uhr: Einen wunderschönen guten Nachmittag. Es ist angerichtet: Fortuna Düsseldorf empfängt den VfL Bochum zum Relegations-Showdown. In der NRW-Landeshauptstadt hat man den Sekt schon kalt gestellt. Kann der VfL die große Aufstiegsparty doch noch crashen? In knapp vier Stunden ist Anstoß.