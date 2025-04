Florian Wirtz: Für Hammer-Transfer – FC Bayern greift zu drastischen Mitteln

Er wird wohl der begehrteste Spieler in der kommenden Transferperiode sein: Florian Wirtz. Wohin wird es den Leverkusen-Star für die neue Saison ziehen? Bleibt er vielleicht sogar bei Bayer?

Einer der Vereine, den Florian Wirtz haben will, ist der FC Bayern München. Der Rekordmeister will den Mittelfeldspieler um jeden Preis verpflichten. Dafür greift der FCB jetzt sogar zu drastischen Mitteln.

Florian Wirtz: Vertragsverlängerung in Leverkusen wackelt

Die Gerüchteküche brodelt und brodelt. Immer wieder gibt es neue Berichte über die Zukunft von Florian Wirtz. Zuletzt hieß es noch, dass der Superstar sich einen Verbleib bei Bayer Leverkusen vorstellen könnte und man sich diesbezüglich auch geeinigt habe. Allerdings scheint es jetzt zu einer Wende zu kommen.

Der „Kicker“ berichtet nämlich, dass Wirtz mit einer Vertragsverlängerung über 2027 und darüber hinaus zögere. „Das müsst ihr ihn persönlich fragen“, antwortete Bayers Geschäftsführer Sport Simon Rolfes kürzlich in einem Interview, auf die Frage, ob er sich noch optimistisch zeige, obwohl Wirtz mit der Verlängerung zögere.

Im Dezember vergangenen Jahres habe man sich geeinigt, aber eine offizielle Verlängerung stehe noch aus. Das bringt den FC Bayern München auf den Plan, der jetzt alles dafür geben möchte, um Wirtz fest zu verpflichten.

Bayern greift zu drastischen Mitteln

So soll vor allem Uli Hoeneß jetzt richtig in die Offensive gehen. Der FC Bayern München soll nämlich bereit sein, einen Kredit aufzunehmen, um Florian Wirtz aus seinem Kontrakt freizukaufen. Dabei würde der FCB sogar einen Tabubruch begehen. Schließlich fährt der Rekordmeister aktuell einen Sparkurs. Hoeneß selbst betonte zuletzt, dass es „regelmäßige Besuche in der Kreditabteilung einer Bank“ nicht geben dürfte.

Neben den Bayern ist aber auch Manchester City daran interessiert, Wirtz zu verpflichten. Er soll das Erbe von Kevin De Bruyne antreten, der nach der Saison den Verein verlassen wird.