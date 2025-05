Florian Wirtz: Bayer bestätigt es selbst! Jetzt wissen alle Bescheid

Florian Wirtz, eines der größten Talente des deutschen Fußballs, steht im Fokus des FC Liverpool. Bayer Leverkusen hat das Interesse der Engländer bestätigt, doch eine Entscheidung steht noch aus. Mit beeindruckenden Leistungen hat Wirtz auch international für Aufmerksamkeit gesorgt, weshalb ein Transfer im Sommer immer wahrscheinlicher scheint.

Trotz der Ungewissheit blickt Bayer Leverkusen optimistisch nach vorne. Sportchef Simon Rolfes und der neue Trainer Erik ten Hag sehen die anstehenden Veränderungen als Chance. Die Zukunft von Wirtz und anderen Leistungsträgern bleibt jedoch weiter offen.

FC Liverpool zeigt Interesse an Florian Wirtz

Simon Rolfes, Sportchef von Bayer Leverkusen, hat bestätigt, dass der FC Liverpool konkretes Interesse an Florian Wirtz zeigt. „Dass es konkretes Interesse von Liverpool gibt, ist klar. Es gibt aber im Moment keinen weiteren Stand“, erklärte Rolfes bei der Präsentation des neuen Trainers Erik ten Hag.

Medien berichten, dass Florian Wirtz im Sommer gerne nach England wechseln möchte. „Er ist ein Spieler von uns, das ist er im Moment weiterhin. Wir werden sehen“, ergänzte Rolfes. Florian Wirtz hat dem ebenfalls interessierten FC Bayern bereits eine Absage erteilt. Sein Marktwert wird derzeit auf 140 Millionen Euro geschätzt. Die Verhandlungen zwischen Leverkusen und Liverpool laufen, doch eine Entscheidung steht noch aus.

Ungewisse Zukunft von Florian Wirtz bei Leverkusen

Auch Erik ten Hag hat sich zur Zukunft von Florian Wirtz geäußert. „Das ist sicher ein super Spieler. Ich habe mit viel Freude auf ihn geschaut in den letzten Jahren“, sagte der neue Trainer von Bayer Leverkusen. Der Nachfolger von Xabi Alonso bleibt jedoch skeptisch, ob Wirtz in der Vorbereitung zur neuen Saison noch verfügbar sein wird. „Das weiß man nie im Profifußball, das weiß man erst am 1. September“, erklärte ten Hag. Neben Florian Wirtz sind auch die Zukunftspläne anderer Leistungsträger aus der erfolgreichen Double-Saison unklar.

Im Falle eines Abgangs von Florian Wirtz plant der Verein, entweder Ersatz zu finden oder vorhandene Spieler weiterzuentwickeln. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob Florian Wirtz tatsächlich den Wechsel nach England vollziehen wird. Klar ist, dass seine Entscheidung weitreichende Folgen für den Verein haben könnte.

