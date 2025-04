FC Bayern München: Bei Wirtz-Absage – FCB will bei IHM in die Offensive gehen

Florian Wirtz zum FC Bayern München, „Wusiala“ endlich nicht nur in der Nationalelf vereint! Das kongeniale DFB-Duo auch beim FCB jede Woche zusammen auf dem Platz. Doch nicht für jeden klingt diese Vorstellung in der Realität so verlockend.

Zuletzt ließ Sky-Experte Didi Hamann heftige Kritik am Wechsel-Gerücht ab: „Das Letzte, was Bayern jetzt braucht, ist Wirtz!“ Gewohnt harsche Wortwahl vom ehemaligen Profi des FC Bayern München. Allerdings scheint auch der Rekordmeister den möglichen Wechsel zu hinterfragen und sieht sich aktuell nach Alternativen auf dem Transfermarkt um.

FC Bayern München: Zweiter Anlauf bei Simons?

Eine mögliche hat Max Eberl wohl in Leipzig gefunden: Xavi Simons soll für die Münchener abermals eine Transfer-Option im Sommer darstellen. Insbesondere sollte der Wechsel von Wirtz nicht zu Stande kommen. Dabei ist das nicht die erste Transfer-Offerte vom Rekordmeister Richtung Simons.

Bereits im Sommer 2024 wollte der FC Bayern sich die Gunst des flexiblen Offensiv-Akteurs sichern. Er entschied sich für Leipzig – mit Erfolg. Zehn Tore und sechs Vorlagen stehen für den Niederländer in 29 Einsätzen diese Saison zu Buche. Trotz dreimonatiger Sprunggelenksverletzung (Oktober 2024 – Januar 2025) bleibt Simons ein begehrter Spieler.

Sein Marktwert liegt mit 70 Millionen Euro deutlich unter dem von Florian Wirtz. Ein großes Loch dürfte Simons-Ablöse trotzdem ins Festgeldkonto des Rekordmeisters reißen. Schließlich hat der erst 22-Jährige im Winter seinen neuen Vertrag in Leipzig bis Sommer 2027 unterschrieben. Simons Traumziel liegt ohnehin woanders.

„Eines Tages für Barcelona spielen“

So berichtet der Transferinsider Fabrizio Romano, der Niederländer „träumt davon, eines Tages für Barcelona zu spielen“ – seinen langjährigen Jugendverein. Bei der Finanzlage des spanischen Top-Klubs aktuell ein sehr unwahrscheinliches Vorhaben. Und so wäre der nächste Schritt zum FC Bayern durchaus eine Option.

Obwohl auch Simons der Kritik von Hamann nicht standhalten dürfte: „Natürlich ist das wunderbar, wenn dann Musiala und Wirtz miteinander spielen. Aber du musst Titel gewinnen. Und Titel gewinnst du mit der Defensive!“ Der Saisonverlauf gibt ihm da sicherlich recht. Ob der FC Bayern München auf seinen ehemaligen Spieler hört, bleibt abzuwarten.