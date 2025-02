FC Bayern München: Superstar soll ablösefrei kommen! Doch es droht Gefahr

Auch wenn der FC Bayern München sich in der heißen Phase der Saison befindet, in der es noch um den Bundesliga-Titel und die Champions-League-Trophäe geht, bereiten sich die Bosse schon auf den Sommer vor. Neben einigen Abgängen sollen auch neue Spieler kommen.

So hat es der FC Bayern München auf einen absoluten Superstar abgesehen: Virgil van Dijk. Sein Vertrag läuft beim FC Liverpool aus und er wäre ablösefrei zu haben. Der Rekordmeister soll gute Karten haben, allerdings könnte ein anderer Top-Klub die FCB-Pläne gefährden.

FC Bayern München: Van Dijk ab dem Sommer beim FCB?

Auch für die kommende Saison wird sich beim FC Bayern München viel tun. Einige Spieler sollen gehen, neue Stars sollen sich dem FCB anschließen. Mit mehreren Profis hat Max Eberl schon die Verträge verlängern können. Aber das ist noch nicht alles. Der Rekordmeister schaut sich in den europäischen Ligen nach Verstärkung um und hat dabei einen absoluten Superstar ins Visier genommen.

Virgil van Dijk könnte im Sommer den FC Liverpool verlassen. Sein Vertrag läuft aus, er wäre für den FCB ablösefrei zu haben. Dass es zu einer Vertragsverlängerung kommt, gilt Medienberichten zufolge eher als unwahrscheinlich. Der 33-Jährige hat viele Interessenten – zu denen auch der FC Bayern gehört, wie das spanische Portal „Todofichajes“ berichtet.

Vor allem aus Saudi-Arabien wollen ihn mehrere Klubs verpflichten, allerdings will van Dijk selbst in Europa bleiben. Ein Wechsel nach München steht also so gut wie nichts mehr im Wege. Oder? Nicht ganz.

Auch Real Madrid will van Dijk

Dem Bericht nach hat der FC Bayern München zwar die besten Karten, aber auf Real Madrid trifft das ebenfalls zu. Die Königlichen wollen ebenfalls einen neuen Innenverteidiger für die kommende Saison, da es auf der Position vor allem in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder große Personalprobleme gab.

So wird es also ein großes Wettbieten um van Dijk geben. Wer zahlt mehr Handgeld? Wer kann besser überzeugen und den 33-Jährigen für die nächste Saison für sich gewinnen? Eine Entscheidung wird vermutlich erst in den kommenden Wochen und Monaten fallen.