FC Bayern München: Abschieds-Schock? Rekordmeister bereitet sich auf das Schlimmste vor

Die kommenden Wochen und Monate werden für den FC Bayern München mächtig interessant. Denn die Zukunft mehrerer Leistungsträger steht noch in den Sternen. Bei vielen Stars sieht es hinsichtlich eines Verbleibes gut aus. Doch bei einem tut sich bislang wenig.

Jamal Musiala, Joshua Kimmich, Alphonso Davies, Manuel Neuer – bei all diesen Akteuren des FC Bayern München zeichnet sich eine Vertragsverlängerung und ein Verbleib beim FCB an. Doch wie sieht es bei Thomas Müller aus? Passiert tatsächlich das Unvorstellbare?

FC Bayern München: Endet die Müller-Ära im Sommer?

24 Jahre bei den Bayern, 817 Spiele insgesamt für den Verein, 32 Titel – das sind die unfassbaren Zahlen von Müller bei „seinem“ FC Bayern. Kaum ein Spieler steht in der heutigen Zeit noch so sehr für den Klub, für den er aufläuft. Müller hat sich den Legendenstatus in München und Deutschland längst verdient, doch in München ist er eine wahre Institution.

Doch wie sieht seine Zukunft aus? Der Vertrag des 35-Jährigen läuft nach der Saison aus, ab Sommer wird er den Klub – Stand jetzt – also verlassen. Dieses Szenario kann sich wohl kaum ein Fußballfan, schon gar nicht die Anhänger des FC Bayern vorstellen.

Wie „Sky“ berichtet, plant der deutsche Rekordmeister den Vertrag des Routiniers um ein weiteres Jahr zu verlängern. Doch vonseiten des Spielers gebe es wohl noch kein Zeichen, ob dies auch in seinem Interesse ist.

Macht Müller weiter?

Bisher liegt dem Offensivspieler zwar kein schriftliches Angebot vor, doch innerhalb des Klubs ist jedem die Bedeutung des Weltmeisters von 2014 bewusst. Auf und neben dem Platz ist er ein ganz wichtiger Bestandteil des FC Bayern München. Doch die Entscheidung, ob und wie er weitermacht, liegt in seinen Händen.

Der FCB habe demnach noch kein klares Signal von Müller erhalten. Nach dem klaren 6:0-Sieg im Testspiel gegen Salzburg erklärte er zuletzt: „Es gibt keinen neuen Stand.“ Voraussetzung für eine Vertragsverlängerung ist, dass Müller selbst weitermachen möchte.