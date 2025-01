FC Bayern München: Notarzt-Einsatz bei FCB-Star! FCB verkündet Schock-Nachricht

Schmerzhafte Nachrichten beim FC Bayern München! Als hätte der Rekordmeister in dieser Saison nicht schon genug Torwart-Sorgen, kommt jetzt auch noch der bisher einzig Unbetroffene dazu. Wie der Verein mitteilte, fällt Daniel Peretz vorerst aus.

Was zunächst nach einer im Fußballgeschäft gewöhnlichen Meldung klingt, hat aber offenbar einen ernsten Hintergrund. Ein Medienbericht enthüllt nun gar einen Notarzt-Einsatz beim FC Bayern München. Was ist da los?

FC Bayern München: Ausgerechnet Peretz erwischt es

Entspannte Wochen bei den Torhütern gibt es in dieser Saison wohl nicht. Manuel Neuer fiel im Dezember wochenlang mit einem Rippenbruch aus. Auch sein Ersatzmann Sven Ulreich fehlte in letzter Zeit häufiger wegen persönlicher Angelegenheiten. So durfte Peretz in Liga und Champions League ran.

Nach dem Jahreswechsel fällt jetzt aber auch der Israeli aus. Wie der FC Bayern München verkündete, falle der Schlussmann mit einer Nierenverletzung vorerst aus. Die genaue Dauer des Ausfalls gab der Klub nicht bekannt. Zweifelsohne handelt es sich aber um eine schmerzhafte Angelegenheit.

Notarzt holte Keeper ab

Zudem berichtet die „Bild“, dass Peretz gar von einem Notarzt vom Training abgeholt werden musste! Demnach habe er am Mittwoch (8. Januar) ein Stechen gespürt und daraufhin den Teamarzt verständigt. Dieser habe nach kurzer Untersuchung zur Sicherheit einen Notarzt gerufen.

Dieser nahm den Keeper dem Bericht zufolge für weitere Untersuchungen mit ins Krankenhaus, wo Peretz offenbar sogar auch noch in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bleiben musste. Ihm gehe es aber bereits deutlich besser, weiß das Blatt zu berichten.

FC Bayern München: Neuer vor Comeback

Glück im Unglück für die Münchener: Wenn die Bundesliga am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach wieder startet, kann Manuel Neuer wohl wieder das Tor hüten. Der Weltmeister von 2014 hat seinen Rippenbruch auskuriert und ist bereit, wieder anzugreifen.