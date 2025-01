FC Bayern München: Alles klar mit Thomas Müller? Entscheidung wohl gefallen

Beim FC Bayern München laufen in diesem Sommer zahlreicher Verträge aus – so auch der von Bayern-Legende Thomas Müller. Bislang ist unklar, ob er sein Arbeitspapier beim Rekordmeister noch einmal verlängert oder ob er die Fußballschuhe im Sommer an den Nagel hängt.

Der FC Bayern München selbst soll jetzt laut einem Bericht aber bereits eine Entscheidung getroffen haben. Die Münchner würden demnach ihrer Klub-Legende gerne noch einmal einen neuen Vertrag anbieten wollen.

FC Bayern München: Müller vor Vertragsverlängerung?

Thomas Müller ist der Inbegriff einer Vereinsikone. Sein ganzes Leben verbrachte beim FC Bayern, wechselte nie den Klub und spielt auch noch mit 35 Jahren für seine Bayern. Im Sommer steht er nun erneut vor der Entscheidung: Weitermachen oder aufhören?

Seine Karriere in der Nationalmannschaft hat Müller nach der EM 2024 endgültig beendet – und beim FC Bayern München? Dort könnte es noch ein Jahr weitergehen. Laut einem Bericht von „Sky“ habe sich die Chefetage dazu entschieden, dem Münchner Urgestein noch einmal einen Einjahresvertrag anzubieten.

Bei den Bayern wisse man um den Stellenwert von Müller – auf dem Platz und vor allem auch in der Kabine. Unklar ist allerdings weiterhin, ob der 35-Jährige überhaupt noch ein weiteres Jahr dranhängen will.

Das ist Müllers großes Ziel

Müller selbst äußerte sich zu einer möglichen Vertragsverlängerung bislang immer kryptisch. Er deutete immer wieder an, dass er selbst noch keine Entscheidung über seine Zukunft getroffen habe. Es könne noch etwas dauern, bis er sich entscheidet. Großes Ziel ist nun erst einmal das „Finale dahoam“. Nach dem verlorenen Finale 2012 will er nun im eigenen Stadion doch noch einmal die Champions League gewinnen.