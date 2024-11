Bayern München nimmt Stürmer-Star ins Visier – schlägt der FCB bei IHM zu?

Für Bayern München geht die Saison nun so langsam richtig los. In der Bundesliga läuft es sehr gut, im Pokal trifft man auf Bayer Leverkusen und in der Champions League geht es um das direkte Erreichen der K.o.-Phase. Doch die FCB-Bosse schauen bereits etwas weiter voraus – in den Transfersommer 2025.

Denn wie schon in den letzten Jahren werden einige Stars Bayern München verlassen. Im Gegenzug sollen neue Top-Stars kommen. Einer von ihnen könnte Jonathan David sein. Der Stürmer soll auf der Liste des deutschen Rekordmeisters stehen.

Bayern München zeigt wohl Interesse an Davies-Kumpel

Mit Harry Kane kam im Sommer 2023 ein absoluter Weltklasse-Stürmer an die Säbener Straße. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft liefert auch in München ab und zählt weiterhin zu den absoluten Top-Angreifern Europas. Und doch möchte der FC Bayern wohl noch einen weiteren Stürmer an Board holen.

Wohl um Kane öfter entlasten zu können und möglicherweise noch flexibler zu werden. Unter anderem sollen die Bayern da auf Jonathan David von OSC Lille blicken. Der 24-jährige Kanadier hat in der laufenden Saison bislang mit 13 Toren in 19 Einsätzen überzeugt. Sein Vertrag in Frankreich läuft noch bis Sommer 2025, doch David soll kein Interesse an einer Verlängerung haben.

Für Bayern könnte also ein ablösefreier Coup herausspringen. Mit 24 Jahren steckt – trotz seiner Klasse – zudem noch eine Menge Potenzial in ihm. Der große Pluspunkt für die Bayern: David und FCB-Profi Alphonso Davies kennen sich bestens aus der kanadischen Nationalmannschaft und sollen eng befreundet sein. Lockt der eine Kanadier also seinen Landsmann an die Isar?

Große Konkurrenz für Eberl, Kompany und Co.

Durch seine starken Leistungen hat David aber nicht nur das Interesse von Bayern München geweckt, sondern auch das anderer europäischer Top-Klubs. Die Münchner müssen sich also auf namhafte Konkurrenz einstellen, sollten sie den Angreifer tatsächlich verpflichten wollen. Es gilt deshalb, früh an David dran zu sein und ihn von Bayern zu überzeugen.

Und auch wenn Davies im kommenden Jahr wohl selbst nicht mehr in München spielt – auch bei ihm steht ein ablösefreier Wechsel im Raum – würde der Linksverteidiger wohl eine gewisse Überzeugungsarbeit leisten. Schließlich ist auch er bei den Bayern zum Weltstar geworden.