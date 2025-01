FC Bayern München: Tel-Wende! Macht der Youngster doch noch den Abflug?

Beim FC Bayern München geht es in diesen Tagen hoch her. Erst am Montag (27. Januar) präsentiere der deutsche Rekordmeister mit Jonas Urbig einen weiteren Winter-Neuzugang. Folgt auf diesen Zugang nun jedoch ein überraschender Abgang?

In den vergangenen Tagen kamen bereits einige Gerüchte rund um Mathys Tel auf. Der Youngster kommt beim FC Bayern München derzeit nicht zum Zug, wollte ursprünglich aber weiter in München bleiben. Doch nun rückt ein Transfer offenbar doch in den Bereich des Möglichen.

FC Bayern München: Überraschende Tel-Wende

Verlässt FCB-Youngster und Fanliebling Tel den Tabellenführer doch noch? Zuletzt hatte der Franzose einen Abschied im Winter kategorisch ausgeschlossen. Der Angreifer wolle in München bleiben, fühle sich dort weiterhin pudelwohl und wolle sich auch unter Vincent Kompany durchsetzen.

Doch nun scheint sich die Meinung des Offensivmannes geändert zu haben. Der Grund: Tel saß in den letzten drei Pflichtspielen der Bayern über 90 Minuten auf der Ersatzbank. Laut „Sky“ wird es diese Woche noch zu einem Treffen zwischen der Spielerseite und den Bayern-Bossen kommen.

Laut Transferexperte Florian Plettenberg sei es nicht ausgeschlossen, dass Tel doch sein „Ja“ für einen Transfer im Januar gibt. Ganz im Gegenteil: Plötzlich steht ein Abgang des 19-Jährigen im Raum.

Ligue 1, Premiere League oder weiterhin München?

Eines ist schon jetzt sicher: Sollte sich Tel entscheiden, (vorerst) gehen zu wollen, dürften die Anfragen nicht lange auf sich warten lassen. Vor allem der FC Chelsea und Olympique Marseille sollen großes Interesse haben. Besonders interessant ist dabei die Sicht Tels auf einen möglichen Transfer.

Laut „Fussball.news“ kommt für Tel nicht nur eine reine Leihe infrage. Sollte Tel die Bayern im Winter verlassen, tendiert dieser sogar zu einer Leihe mit einer Kaufoption oder gar einer Kaufpflicht. Den Fans wird das sicherlich nicht gefallen, schließlich ist er bei den Anhängern der Bayern enorm beliebt.