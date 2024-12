FC Bayern München mit Ankündigung – jetzt steht es fest

Der FC Bayern München hat sich mit einem fulminanten 5:1-Heimsieg gegen RB Leipzig in die Weihnachtsferien verabschiedet. Mit einem Vier-Punkte-Vorsprung auf Verfolger Bayer Leverkusen ist man zudem zurück an der Bundesliga-Spitze.

Auch in der Rückrunde dürfte der deutsche Rekordmeister an diesen Positivtrend anknüpfen wollen. Nun hat der FC Bayern München die erste wichtige Entscheidung getroffen – der FCB macht es offiziell!

FC Bayern München testet gegen CL-Teilnehmer

Um sich bestmöglich auf die heiße Phase der Saison vorbereiten zu können, werden die Bayern am zweiten Januar an der Säbener Straße zusammenkommen, um wieder in den Trainingsalltag einzusteigen. Doch dabei soll es nicht bleiben: Denn wie der Tabellenführer bekanntgegeben hat, kommt es in der Winterpause zu einem echtem Testspielkracher.

Am sechsten Januar geht es für die Mannen von Vincent Kompany gen Österreich, um gegen Champions-League-Teilnehmer Red Bull Salzburg ein Testspiel abzuhalten. Anstoß der Partie ist um 18 Uhr. Fans des deutschen Rekordmeisters haben die Chance, die Partie mit einem kostenpflichtigen Abonnement des Vereins per Stream zu verfolgen.

Wiedersehen mit Ex-Klub

Für Sportdirektor Christoph Freund dürfte das Testspiel derweil zu einer ganz besonderen Begegnung werden. Denn vor seinem Wechsel nach München im September 2023 arbeitete der 47-Jährige ganze 17 Jahre für den österreichischen Serienmeister, wo er sich den internationalen Ruf erarbeitete, ein gutes Gespür für junge Talente zu haben.

Die bisherige Pflichtspielbilanz gegen die Salzburger liest sich aus Münchener Sicht derweil mehr als gut. Aus bisher vier Pflichtspielbegegnungen holte der FCB drei Siege, dazu gab es ein Unentschieden. Gute Vorzeichen also für alle Fans des FC Bayern München.