FC Bayern München: Nächste Tel-Wende – es wird immer verrückter

In dieser Wintertransferperiode hat sich beim FC Bayern München nicht viel getan. Während mit Jonas Urbig bislang nur ein Spieler der Kategorie „Perspektivspieler“ an Land gezogen werden konnte, blieb es auf der Abgangsseite zuletzt sogar beinahe komplett still.

Dabei muss es aber nicht bleiben, denn kurz vor Schließung des Transferfensters geht traditionell doch noch der ein oder andere Überraschungs-Deal über die Bühne. Bahnt sich selbiges nun bei Mathys Tel an? Der Youngster des FC Bayern München wird seit einiger Zeit mit einem Wechsel in Verbindung gebracht – nun erreicht der Transfer-Poker seinen nächsten Höhepunkt!

FC Bayern München: Tel-Wechsel zu United geplatzt

Die Interessentenliste für Mathys Tel ist lang. Unter anderem die Tottenham Hotspur und Manchester United sollen den Franzosen in diesem Winter auf dem Zettel gehabt haben. Weil der Spieler einen Wechsel zu den Spurs jedoch abgelehnt haben soll, blieb zuletzt vor allem United in der Verlosung um das Sturm-Juwel. Tel soll einem Angebot der „Red Devils“ sogar schon zugestimmt haben.

Auch interessant: FC Bayern München verkündet nächsten Abgang! Jetzt ist es offiziell

Doch jetzt soll der sicher geglaubte Deal zwischen den Bayern und Manchester United geplatzt sein. Das berichtet der Pay-TV-Sender „Sky“. Wie aus dem Bericht hervorgeht, sollen die Verhandlungen zwischen den beiden Klubs gescheitert sein. Demnach seien die Münchener Forderungen eines fixen Verkaufs oder einer Leihe inklusive Kaufverpflichtung nicht erfüllt worden.

Arsenal bleibt in der Verlosung

Am Morgen des Deadline-Days (3. Februar) bleibt ein FCB-Abgang von Tel jedoch weiter im Bereich des Möglichen. Auch der FC Arsenal soll „Sky“ zufolge weiter im Rennen um den begehrten Stürmer sein. Ob sich der 19-Jährige einen Wechsel zu den „Gunners“ vorstellen kann, ist allerdings offen.

Dennoch steht, trotz der anhaltenden Wechselgerüchte um Tel, auch fest: Ein Verbleib beim deutschen Rekordmeister ist keinesfalls ausgeschlossen. Der Ausgang dieses Wechsel-Pokers scheint derzeit also völlig offen.