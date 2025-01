FC Bayern München: Wende bei Tel? Jetzt könnte er den Verein doch noch verlassen

Was geschieht mit Mathys Tel? Das Talent spielt beim FC Bayern München in dieser Saison keine große Rolle. Ein logischer Schritt wäre es, den Spieler zu verkaufen oder zu verleihen. Doch das wollen die Bayern offenbar nicht – doch kommt es jetzt zur großen Wende?

Zunächst sah es so aus, als würde der FC Bayern München Mathys Tel in diesem Winter verleihen. Die Konkurrenz in der Offensive ist schlichtweg zu groß. Doch dann die erste Wende: Max Eberl und Christoph Freund haben entschieden, dass Tel bleibt. Der 19-Jährige hatte sich ebenfalls dazu entschlossen, den deutschen Rekordmeister nicht zu verlassen (wir berichteten). Doch nun folgt die nächste Wende im Transfer-Wirr-War.

FC Bayern München: Marseille soll an einer Leihe von Tel interessiert sein

Wie Sky-Reporter Florian Plettenberg sagt, könne er sich angesichts der Einsatzzeiten kaum vorstellen, dass Tel tatsächlich bis zum Deadline-Day bei Bayern bleibt. „So kann keine Entwicklung voranschreiten. Er stagniert und das weiß er auch“, erklärt Plettenberg.

Laut Sky soll Marseille an einer Leihe von Tel interessiert sein. Außerdem steht eine Verpflichtung von Christopher Nkunku nach wie vor im Raum. Sein Berater gibt einfach nicht auf, versucht den wechselwilligen ehemaligen Leipzig-Spieler in Bayern unterzubekommen.

FC Bayern München: Dann ist ein Nkunku-Wechsel realistisch

„Der Wechsel ist allerdings nur realistisch, wenn Mathys Tel die Bayern auf Leihbasis oder per Verkauf, Verkauf allerdings würde ich den Bayern nicht raten, verlässt“, betont der Sky-Reporter. Bayern bräuchte neben Harry Kane einen weiteren Stürmer. Man darf gespannt sein, ob Mathys Tel sich auf den letzten Drücker doch noch für einen Wechsel entscheidet – und Christopher Nkunku zum FC Bayern München kommt.