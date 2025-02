FC Bayern München: Rückkehr-Hammer! Kurz vor Celtic-Kracher macht der FCB es offiziell

Für den FC Bayern München geht es nun in die heiße Phase der Saison! In der Bundesliga sieht alles nach Plan aus und in der Champions League muss in den Playoffs Celtic Glasgow besiegt werden, um sich für das Achtelfinale qualifizieren zu können.

Vor dem Hinspiel gegen Glasgow gibt es beim FC Bayern München gute Neuigkeiten. Der Rekordmeister verkündete nämlich die Rückkehr eines Top-Talents, der eine extrem lange Leidenszeit hinter sich hatte.

FC Bayern München verkündet Mega-Rückkehr

Er gehörte zu den vielversprechendsten Talenten in Deutschland und bekam auch 2022 die Fritz-Walter-Medaille in Bronze. Doch dann zog er sich Muskelbündelrisse zu und fehlte dem FC Bayern München seitdem. Die Rede ist von Tarek Buchmann. 526 Tage nach seinem letzten Einsatz feierte der Youngster jetzt seine langersehnte Rückkehr auf den Platz.

Wie der Rekordmeister kurz vor dem Duell gegen Celtic Glasgow verkündete, konnte Buchmann bei der knappen 2:3-Niederlage in einem Freundschaftsspiel gegen den First Vienna erstmals wieder spielen. „Das Comeback ist eine unfassbare Erleichterung und macht mich extrem glücklich. Nach gut 17 Monaten war das schon wie ein Schlusspunkt einer langen Rehaphase“, wird Buchmann zitiert.

Nach 71 Minuten war der 19-Jährige für Steve Breitkreuz eingewechselt worden. Die Pleite wurde zur Nebensache, da das Comeback des Youngsters die wohl wichtigste Nachricht beim FCB war.

Lange Leidenszeit vorbei

„Ich habe mich nach der guten Eingliederung bei den Profis ins Training auch sehr auf die Jungs bei den Amateuren gefreut. Die haben es mir super einfach gemacht, mich in die Mannschaft einzufügen. Ich habe gemerkt, dass sie sich mindestens genauso freuen, wie ich mich, dass ich nach so langer Zeit wieder auf dem Platz stehen kann“, sagt das Talent des FC Bayern München.

Beim Playoff-Spiel gegen Celtic Glasgow gehört Buchmann zum Aufgebot des deutschen Rekordmeisters. Cheftrainer Vincent Kompany nahm ihn sogar schon gegen Slovan Bratislava erstmals in Kader für ein Champions-League-Spiel auf. „Es hilft natürlich, wenn der Trainer auf der gleichen Position gespielt hat. Er ist sehr kommunikativ und versucht, uns allen zu helfen. Es macht sehr viel Spaß, unter ihm zu trainieren“, hatte der gebürtige Augsburger zum Saisonauftakt bereits gesagt.

Nun wird Buchmann hoffen, nach und nach die Intensität zu steigern und wieder zur alten Form zu finden. Das wird vermutlich auch etwas dauern. Sowohl die Münchener als auch das Talent werden kein zu hohes Risiko eingehen wollen.