FC Bayern München: Torwart-Entscheidung gefallen! Jetzt herrscht Klarheit

Auf dieser Position hat der FC Bayern München dieser Tage mehr Gesprächsbedarf als ihm lieb ist. Über Jahre gab es im Tor nichts zu diskutieren: Manuel Neuer war stets die klare Nummer 1 – und wird das auch noch bis mindestens 2026 bleiben.

Dahinter ist längst der Streit um sein Erbe entbrannt. Spätestens seit Jonas Urbig im Winter zum Rekordmeister wechselte und seither dank Neuer-Verletzung auch schon einige Spiele machen durfte, ist sein Status als Nummer 2 bestätigt. Hinter den anderen beiden Keepern des FC Bayern München standen allerdings noch Fragezeichen.

FC Bayern München: Verlängerung steht bevor

Zumindest eines davon ist nun offenbar gelöst. Der Vertrag von Sven Ulreich (Torwart Nummer 3) läuft nach dieser Saison aus. Doch wie auch schon Manuel Neuer wird auch der 36-Jährige wohl noch ein weiteres Jahr dranhängen.

Ein entsprechendes Vertragsangebot seitens des Vereins soll er nach Informationen der „Sport Bild“ angenommen haben. Ulreich ist bereits seit 2015 (mit einem Jahr Unterbrechung) Ersatkeeper beim FC Bayern München. In dieser Zeit kommt er auf 103 Einsätze und durfte unter anderem acht Meisterschaften und einen Champions-League-Titel bejubeln.

Was wird aus Peretz?

Unklar dagegen, wie es mit dem vierten Torwart im Bunde, Daniel Peretz weitergeht. Dieser hatte noch im Herbst Manuel Neuer als Nummer 2 vertreten, hatte sich wenig später aber selbst verletzt. Ein Grund, weshalb der Rekordmeister letztlich Urbig aus Köln holte.

In der neuen Hierarchie ist Peretz nur noch der vierte Torwart. Damit ist der Israeli wenig überraschend nicht glücklich. In dem Bericht heißt es daher, dass er intern auf eine Leihe dränge, um bei einem anderen Verein Spielpraxis sammeln zu können.

FC Bayern München: Wer wird Neuer-Erbe?

Damit hat der Rekordmeister ein Jahr Ruhe in Sachen Torhütern. Doch schon im nächsten Jahr geht es von vorne los. Dann könnte endgültig ein Karriereende von Manuel Neuer Thema werden. Und dann dürften sowohl Urbig als auch Peretz Ansprüche anmelden. Und eine weitere Variable könnte hinzukommen: Alexander Nübel. Der Nationalspieler ist noch bis 2026 an den VfB Stuttgart ausgeliehen – hofft aber eines Tages doch noch eine Rolle in München zu spielen.