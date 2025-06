FC Bayern München: Transfer-Wende um Profi! Eberl hat sich wohl entschieden

Um zahlreiche Spieler des FC Bayern München gibt es derzeit Gerüchte – und das, obwohl in Kürze schon die Klub-WM in den USA stattfindet. So manchem der Stars wurde ein Abschied nachgesagt.

Bei einem deutschen Nationalspieler des FC Bayern München jetzt aber die Wende: Er darf offenbar doch bleiben!

Planung des FC Bayern München: Gnabry bleibt

Serge Gnabry bleibt beim Rekordmeister! Sportvorstand Max Eberl hat dem Flügelspieler laut „Kicker“ intern zugesichert, dass er nicht mehr verkauft werden soll. Ursprünglich galt Gnabry als Abgangskandidat, vor allem aufgrund seines hohen Gehalts und seiner Verletzungsprobleme. Doch Trainer Vincent Kompany plant nun fest mit ihm für die kommende Saison.

+++ FC Bayern München: Champions-League-Knall! Fans verlieren die Fassung +++

Anders sieht es bei Kingsley Coman aus. Der Franzose steht weiterhin auf der Streichliste des FC Bayern München. Besonders interessant sind für die Verantwortlichen etwa Klubs aus Saudi-Arabien, die das Geld bekanntlich locker sitzen haben. Coman gehört mit angeblich rund 20 Millionen Euro Jahresgehalt zu den teuersten Spielern des FCB-Kaders.

Bayern plant Umbruch auf Außen

Comans Marktwert liegt aktuell bei etwa 35 Millionen Euro. Der FC Bayern München soll angeblich ab einer Ablösesumme von 30 Millionen Euro gesprächsbereit sein. Entscheidend sind finanzstarke Interessenten, die auch sein hohes Gehalt übernehmen können. Ein Wechsel des Franzosen würde den geplanten Umbruch auf den Flügelpositionen weiter vorantreiben.

Noch mehr von uns liest du hier:

Während Gnabry eine neue Chance erhält, könnte Coman den Verein noch im Sommer verlassen. Das könnte Platz für eine mögliche Neuverpflichtung des deutschen Rekordmeisters machen. Nachdem sich ein Wechsel von Florian Writz zerschlagen hatte, kamen zuletzt Gerüchte um Rafael Leao von AC Mailand auf (hier mehr dazu erfahren). Doch für einen solchen Transfer müsste vorher ziemlich sicher finanzieller Spielraum geschaufelt werden.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.