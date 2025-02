FC Bayern München: FCB-Bosse haben nicht genug – nächster Torwart auf dem Wunschzettel?

Seit der jüngsten Vertragsverlängerung von Manuel Neuer ist die Personalfrage im Tor des FC Bayern München geklärt. Auch in der kommenden Saison wird der Weltmeister von 2014 den Kasten des deutschen Rekordmeisters hüten.

Doch hinter dem 38-Jährigen herrscht seit Jahren große Ungewissheit. Mit Alexander Nübel, Daniel Peretz und jüngst auch Jonas Urbig hat der FC Bayern München gleich Keeper in der Hinterhand, die Neuer beim FCB beerben könnten. Nun wird diese Liste noch einmal erweitert. Die Bayern-Bosse nehmen den nächsten Torwart ins Visier!

FC Bayern München: Französisches Torwart-Juwel im Fokus

Guillaume Restes gilt derzeit als eine der heißesten Aktien auf der Torhüterposition. Der 19-Jährige steht aktuell beim FC Toulouse in der ersten Liga Frankreichs unter Vertrag, ist dort trotz seines zarten Alters bereits Stammspieler und weiß in dieser Rolle zu überzeugen. Auch für die französische U21-Nationalmannschaft absolvierte Restes bereits elf Einsätze. Das weckt Begehrlichkeiten – so auch beim FC Bayern München.

Auch interessant: FC Bayern München kurz vor nächster Hammer-Unterschrift? Star äußert sich

Wie die „Bild“ berichtet, sollen die Scouts des FCB den Keeper aktuell ganz genau unter die Lupe nehmen. Als Ablösesumme könnten für den Youngster im kommenden Sommer rund 18 Millionen Euro fällig werden. Ein Betrag, den die Bayern für das Mega-Juwel sicherlich noch im Portemonnaie zur Verfügung haben sollten.

Restes-Wechsel nach München unwahrscheinlich

Trotz der Berichte um ein Interesse des FCB an Guillaume Restes gilt ein Wechsel des 19-Jährigen nach München allerdings als unwahrscheinlich. Angesichts der jüngsten Verpflichtung von Jonas Urbig ist das wenig verwunderlich, schließlich wurde der 21-Jährige erst vor wenigen Wochen als großes Versprechen für die Zukunft an Land gezogen.

Und dann wäre da ja auch noch Alexander Nübel, der nach seiner erfolgreichen Leihe beim VfB Stuttgart im Sommer 2026 zum FC Bayern München zurückkehren dürfte. Gut möglich, dass es nach einem möglichen Karriereende von Manuel Neuer dann zum Showdown zwischen Nübel und Urbig kommen wird.