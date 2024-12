FC Bayern München: Diese Frage stellt sich jetzt jeder Fan

Der FC Bayern München konnte mit einem guten Gefühl in die Winterpause gehen. In der Bundesliga hat man die Vormachtstellung zurückerobert. Auch in der Champions League ist man im Soll. Einzig das frühe Pokal-Aus (ausgerechnet gegen Leverkusen) schmerzt.

Trotz der spielfreien Zeit denken die Fans natürlich täglich an ihren FC Bayern München. Und dabei stellen sie sich besonders eine Frage, mit der sich auch die Bosse bald befassen müssen: Was wird denn jetzt aus dem FCB-Superjuwel Paul Wanner?

FC Bayern München: Wanner mischt die Bundesliga auf

Wanner gilt aktuell als eines der größten Talente der Liga. Der 18-Jährige ist der jüngste Bundesligaspieler der Bayern-Geschichte, ist aktuell aber erstmal wieder ausgeliehen. Doch auch wenn er „nur“ beim 1. FC Heidenheim kickt, sorgt er mit seinen Leistungen für Aufsehen.

So sehr, dass längst ein Streit zwischen dem Deutschen Fußball-Bund und den Kollegen aus Österreich entbrannt ist. Wanner dürfte für beide Nationen spielen, eine finale Entscheidung hat er noch nicht getroffen. Und der FC Bayern München? Könnte der es sich erlauben, einen potenziellen deutschen Nationalspieler einfach gehen zu lassen?

Schwierige Situation für Wanner

Die Situation ist vertrackt. Noch bis Saisonende ist Wanner an Heidenheim verliehen. Aber was kommt danach? Fakt ist, dass das offensive Mittelfeld des Rekordmeisters für Jamal Musiala reserviert ist. Er ist DER Star der Zukunft, soll das Gesicht des Vereins (und der Nationalmannschaft) werden. An ihm käme Wanner nicht vorbei. Aber könnten sich Spieler und Verein vielleicht eine Back-Up-Rolle vorstellen?

Das könnte auch maßgeblich davon abhängen, ob die Bayern tatsächlich tief in die Tasche greifen und Florian Wirtz nach München locken. Sollte der Tabellenführer „Wusiala“ vereinen können, wäre für Wanner definitiv kein Platz mehr.

FC Bayern München: Großes Interesse

In diesem Fall hätte man wohl keine Probleme, einen Abnehmer für Wanner in der Bundesliga zu finden. Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, der VfB Stuttgart oder RB Leipzig sollen Interesse zeigen. Der Vertrag des Juwels läuft noch bis 2027, eine Ablöse würde also fällig.

Dennoch muss man beim FC Bayern München ganz genau darüber nachdenken, ob man einen solchen Spieler wirklich gehen lassen will – oder ob vielleicht eine weitere Leihe die Ideallösung ist. Eine Frage, die sich auch die Bayern-Fans in der spielfreien Zeit stellen.