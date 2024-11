FC Bayern München: Irre Wende! Kommt jetzt alles doch ganz anders?

Bahnt sich beim FC Bayern München eine überraschende Wende an? Eigentlich wollte der deutsche Rekordmeister noch in diesem Jahr eine Hammer-Entscheidung treffen. Es geht um keinen geringeren Profi als Manuel Neuer.

Der Vertrag des Torhüters sollte verlängert werden. Nun aber soll der FC Bayern München seine Pläne wohl offenbar überdenken. Entscheidet sich der FCB doch gegen eine Vertragsverlängerung?

FC Bayern München: Wende bei Neuer-Poker!

Zum Ende der Saison läuft der Vertrag von Manuel Neuer beim FC Bayern München aus. Danach wäre der 38-Jährige vereinslos. Ob er seine Karriere nach einem Vertragsende überhaupt fortsetzen wird, ist derzeit noch unklar. Eigentlich wollte der FCB noch in diesem Gespräche mit dem Torhüter führen, um über eine Vertragsverlängerung zu sprechen.

Diese Pläne haben sich jetzt allerdings geändert, wie die „Bild“ berichtet. Die FCB-Bosse wollen nämlich nun die Entwicklung in den kommenden Monaten abwarten, ehe eine Entscheidung getroffen wird. Derzeit gibt es eine Debatte um den Torwart, der keine guten Leistungen zeigt. Es ist unklar, ob dies zum Umdenken bei den Verantwortlichen geführt hat.

Was ist bei Neuer aktuell los? Nur 40 Prozent der Schüsse konnte Neuer in der aktuellen Bundesliga-Saison abwehren. Der Star-Keeper kassierte wettbewerbsübergreifend in 12 Pflichtspielen schon 12 Gegentore.

Gerüchteküche um Neuer-Nachfolge brodelt

Nebenbei schaut sich der FC Bayern München auch schon nach einem Nachfolger um. Die Gerüchteküche bezüglich der Torwart-Position brodelt mächtig. Immer wieder werden Keeper wie Diogo Costa (FC Porto), Gregor Kobel (BVB) oder Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion) mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht.

Zuletzt wurde auch Köln-Keeper Jonas Urbig mit dem FCB gehandelt. Der U21-DFB-Torwart hat beim Zweitligisten aktuell einen Vertrag bis 2026. Sollten die Bayern im kommenden Sommer zuschlagen, muss eine Ablöse gezahlt werden.

Im selben Jahr kehrt auch Alexander Nübel von seiner Leihe beim VfB Stuttgart an die Säbener Straße zurück. Der Nationaltorwart gilt eigentlich als Favorit auf die Nachfolge von Manuel Neuer. Nübels Vertrag in München gilt noch bis 2029.