FC Bayern München: Eberl kündigt Überraschung an – Fans horchen sofort auf

Auf dem Transfermarkt verhält sich der FC Bayern München in diesem Winter bislang ruhig. Großen Anlass für Nachbesserungen gibt es auch nicht, schließlich läuft in Meisterschaft und Champions League alles nach Plan.

Also kann Sportdirektor Max Eberl alle Energie in die Entscheidungen und Gespräche über auslaufende Verträge stecken. Und hier kündigt er beim FC Bayern München eine baldige Überraschung an.

FC Bayern München: Eberl kündigt Überraschung an

Wie nichts anderes treibt alle Bayern-Fans derzeit der Vertrag von Jamal Musiala um. Mit 21 Jahren schon einer der besten Fußballer der Welt, sind sich alle einig: Der Superstar muss unter allen Umständen gehalten werden. Schon länger laufen die Gespräche einer Verlängerung des 2026 auslaufenden Kontrakts. Doch zuletzt bewegte sich offenbar nicht viel.

Die Gerüchte über die Musiala-Forderung einer Ausstiegsklausel sorgte bei den Anhängern für Schluckauf (hier die Details). Eine Einigung scheint noch nicht so richtig in Sicht. Stocken die Gespräche gar? Nun spricht Sportdirektor Max Eberl Klartext über die Verhandlungen.

„Irgendwann wird es die Überraschung geben“

„Von außen denkt man, es stockt, und innen arbeiten wir in Ruhe weiter“, sagte er am Samstagabend im ZDF-Sportstudio und kündigt an: „Irgendwann wird es die Überraschung geben.“ Der Verantwortliche des Rekordmeisters stellt klipp und klar: „Die Gespräche sind auf einer richtig guten Basis. Das ist das, worauf es ankommt. Wir sind intern so stark und stehen so stark zusammen, auch die Gespräche über Vertragsverlängerungen sind gute Gespräche, ganz transparent, ganz offen.“

Stress habe und mache keine Seite, sagt Eberl. Bis Sommer wollen dennoch alle Seiten gerne Klarheit haben. Vor allem der FC Bayern München. Denn sollte es bis dahin nicht zu einer Einigung kommen, muss man bis Transferschluss zweigleisig planen. Ein ablösefreier Abgang im Sommer 2026 dürfte nämlich keine Option sein.