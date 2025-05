FC Bayern München: Neuer Name! Premier-League-Star im Anflug?

Nach Informationen von „Sky“ und der „Bild“ prüft der FC Bayern München eine Verpflichtung von Kaoru Mitoma. Der 28-jährige Offensivspieler von Brighton & Hove Albion könnte eine Option für die linke Außenbahn werden. Dies gilt insbesondere, falls Kingsley Coman oder Leroy Sané den Verein zum Saisonende verlassen.

Florian Plettenberg, Transfer-Experte, beschreibt den japanischen Nationalspieler als „einen spannenden Namen, den die Bayern schon länger im Blick haben.“ Mitoma ist bekannt für seine beeindruckende Technik und seine Fähigkeit, regelmäßig Gegenspieler im Eins-gegen-Eins zu überwinden.

FC Bayern München: Mitoma als Wirtz Alternativ?

Der FC Bayern München hatte allerdings andere Prioritäten. Der Fokus lag darauf, Florian Wirtz von Bayer Leverkusen zu verpflichten. Der soll die Münchener nun aber von seinem Wechsel zu Liverpool informiert haben.

Jetzt muss Sportvorstand Max Eberl auf dem Transfermarkt aktiv werden, um eine Alternative zum deutschen Juwel zu finden. In enger Zusammenarbeit mit Christoph Freund, dem Sportdirektor des FC Bayern München, werden unterschiedliche Spielerprofile geprüft.

Kaoru Mitoma und seine außergewöhnliche Karriere

Kaoru Mitoma wurde 2021 von Brighton verpflichtet und nach Belgien an Union Saint-Gilloise ausgeliehen. Nach seiner Rückkehr in die Premier League sorgte er mit seinen Leistungen für großes Aufsehen. Der Japaner hatte sich an einer Elite-Universität in Japan intensiv mit dem Thema Dribbling befasst. Seine Veranlagung als Super-Dribbler zeigt er seitdem regelmäßig in Brighton. Der Spieler bleibt durch seine feine Technik und elektrisierenden Läufe eine Konstante, die bei gegnerischen Abwehrspielern für Probleme sorgt.

Mitoma spielt bevorzugt auf der linken Außenbahn und zieht gerne von außen nach innen. Sein starker rechter Fuß macht ihn noch gefährlicher. Brighton hat derzeit jedoch keinen Verkaufsdruck, da Mitoma bis 2027 an den Klub gebunden ist. In der Vergangenheit zeigte der Verein bereits, dass er lukrative Angebote ablehnen kann. Ein Beispiel dafür war ein Angebot über 90 Millionen Euro von Al-Nassr, wo Mitoma mit Cristiano Ronaldo zusammengespielt hätte. Der FC Bayern München müsste also tief in die Tasche greifen, sollte er diesen Spieler verpflichten wollen.

