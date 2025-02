FC Bayern München horcht auf! Millionen-Entscheidung längst gefallen?

Erst in der allerletzten Sekunde ging dieser Deal über die Bühne. Das Transferfenster hatte in Deutschland längst geschlossen, da verkündete der FC Bayern München noch einen Abgang. Mathys Tel verließ den Rekordmeister auf Leihbasis in Richtung Tottenham.

Bei den Spurs soll der Flügelflitzer die Einsatzzeiten bekommen, die er beim FC Bayern München nicht bekam. Zusätzlich haben die Londoner eine Kaufoption, die sie ziehen könnten. Ist diese Entscheidung vielleicht schon längst gefallen?

FC Bayern München winken Millionen

Dass das Geld bei den Vereinen aus der Premier League etwas lockerer sitzt als anderswo, ist längst bekannt. Und so schafften es Max Eberl und Co., den Verantwortlichen aus Tottenham eine Kaufoption von ca. 60 Millionen Euro für Tel aus den Rippen zu leiern.

Klar, Tel ist ein talentierter Spieler. Davon konnte der 19-Jährige in der Bundesliga bisher aber nur selten etwas zeigen. Egal, dachte man sich bei Tottenham Hotspur. Und so lieh man Tel erstmal für sechs Monate und zehn Millionen (!) Euro aus. Sollte der Klub im Sommer zusätzlich die Kaufoption ziehen, würde der Franzose zum teuersten Spielerverkauf in der Geschichte des FC Bayern München aufsteigen.

Trainer schwärmt von Tel

Die Entscheidung darüber könnte aber längst gefallen sein. Zumindest kam Spurs-Coach Ange Postecoglou unter der Woche aus dem Schwärmen gar nicht heraus. „Er wird ein Tottenham-Spieler sein, das wird er in den kommenden Monaten zeigen“, sagte der Grieche über seinen Bayern-Zugang.

Und ließ dann gleich folgen: „Ich habe ihn nicht nur für sechs Monate hergeholt.“ Bedeutet: Postecoglu weiß schon jetzt, dass er Tel über den Sommer halten will und dafür auch die Mega-Kaufoption ziehen würde. Für die Bayern wäre das ein warmer Geldregen.

FC Bayern München: Auftaktklatsche für Tel

Tel dürfte dagegen hoffen, dass die kommenden Wochen erstmal besser laufen als sein Debüt für den neuen Verein. Im Ligapokal durfte er am Donnerstagabend erstmal im Spurs-Trikot auflaufen. Doch gegen den FC Liverpool gab es eine gepflegte 0:4-Packung (hier liest du mehr dazu).