FC Bayern München: XXL-Angebot für FCB-Star – kann er dieser Offerte widerstehen?

Der FC Bayern München steht vor einem richtungsweisenden Sommer! In der kommenden Saison soll es mehr als „nur“ der eine Titel werden. Dafür bedarf es die passenden Entscheidungen im Sommer – sowohl auf der Zu- als auch auf der Abgangsseite.

Am Freitag (23. Mai) wurde bekannt, dass der FC Bayern München den Transfer von Jonathan Tah abgeschlossen habe. Nach Tom Bischof ist es bereits der zweite ablösefreie Transfer. Doch im Gegenzug könnte schon bald ein Star die Münchener verlassen.

FC Bayern München: Galatasaray lockt Sane mit dickem Angebot

Seit Wochen wird über Leroy Sane diskutiert. Verlängert der Offensiv-Akteur und bleibt somit beim FCB? Oder wechselt der Angreifer ablösefrei? Sein Vertrag läuft am Ende der Saison aus, er könnte also zum Nulltarif wechseln. Ein Klub scheint nun richtig ernst zu machen.

Denn wie „Sky“ berichtet, soll der türkische Top-Klub Galatasaray Istanbul um Sane buhlen. Die Türken wollen den deutschen Nationalspieler unbedingt an den Bosporus lotsen. Gala versucht alles, um Sane nach Istanbul zu holen.

So soll der Süper-Lig-Klub dem Bayern-Star eine Mega-Offerte vorgelegt haben. Galatasaray habe Sane ein Nettogehalt von zehn Millionen Euro geboten. Boni und Prämien sind in dieser Summe noch nicht inbegriffen! Auch für Sane, der bei Manchester City und den Bayern in den letzten Jahren ganz großes Geld verdienen konnte, ist das ein irres Angebot.

Geht Sane ablösefrei in die Türkei?

Fakt ist: Die Bayern wollen Sane unbedingt halten, sollen ihm schon vor Wochen ein Angebot zur Vertragsverlängerung vorgelegt haben. Laut übereinstimmenden Medienberichten sei dies aber nicht so gut dotiert wie das von Galatasaray! Ob Sane sich also locken lässt?

Mit Sane würde der FCB zwar einen Großverdiener loswerden, jedoch einen Leistungsträger verlieren. Der Offensiv-Akteur möchte seine Entscheidung wohl in den kommenden zwei Wochen treffen. Geht es für den gebürtigen Essener tatsächlich in die Türkei?