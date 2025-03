FC Bayern München: Star vor ungewisser Zukunft – jetzt schaltet sich Eberl ein

Die Fußball-Saison geht in die heiße Phase und die Teams kämpfen im bald anstehenden Endspurt um die begehrten Trophäen. So auch der FC Bayern München, der sich noch das Double aus Bundesliga und Champions League schnappen kann. Gleichzeitig bereitet man sich auch auf den Sommer vor, wenn der Transfermarkt öffnet.

Dann sollen zum einen Verstärkungen für den FC Bayern München her. Gleichzeitig könnte es aber auch einige Abgänge geben, da einzelne Verträge auslaufen. Sportvorstand Max Eberl schaltet sich jetzt um die Zukunft eines Profis ein.

FC Bayern München: Eberl macht sich für Sane-Verbleib stark

Seit fünf Jahren steht Leroy Sane beim FC Bayern München unter Vertrag. In diesem Sommer läuft der Vertrag aus. Bislang ist es unklar, ob die Zukunft des Offensivspielers auch beim Rekordmeister liegt oder ob es zu einem Abgang kommen wird. „Wir wissen, was wir an Leroy haben“, erklärte Bayerns Sportvorstand Max Eberl Ende Februar.

Eberl ist es auch, der ein großer Fürsprecher für einen Verbleib von Sane ist, berichtet die „Sport Bild“. Es sollen auch schon erste „gute Gespräche“ stattgefunden haben. Dabei soll der deutsche Nationalspieler sich klar zum FCB bekannt haben. Allerdings liege ihm noch kein Angebot auf eine Verlängerung vor.

Falls es dazu kommen sollte, müsste Sane bei seinem Gehalt deutliche Abstriche machen. Aktuell soll er rund 20 Millionen Euro verdienen. Das soll allerdings kein Problem für den 29-Jährigen sein.

Arsenal macht ernst

Sollte der FC Bayern München sich also für einen Verbleib von Sane entscheiden, müsste es schnell gehen. Demnach soll nämlich der FC Arsenal großes Interesse an Sane haben. Da er ab dem Sommer vereinslos wäre, ist es dem Traditionsverein von der Insel bereits erlaubt, Gespräche über eine Zusammenarbeit zu führen. Dort soll Trainer Mikel Arteta ein großer Fan des Offensivspielers sein, der ihn schon aus seiner Zeit bei Manchester City kennt.

Es ist eine Personalie in München, die definitiv noch für Schlagzeilen sorgen dürfte. Wird Sane auch in der kommenden Saison für den FCB auf Torejagd gehen oder folgt dann schon bald der Abschied?