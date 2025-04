FC Bayern München: Kompany auf Scouting-Tour – lockt er diesen Ex-Bundesliga-Star zum FCB?

Den FC Bayern München plagen im Saisonendspurt große Verletzungssorgen. Mit Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Hiroki Ito und Alphonso Davies stehen in der Defensive gleich vier etatmäßige Stammkräfte nicht zur Verfügung.

Für Vincent Kompany könnte das bereits jetzt Grund genug sein, sich zu überlegen, welche neuen Spieler er im Sommer gerne in seiner Mannschaft hätte. Ist der Trainer des FC Bayern München fündig geworden? Dieser ehemalige Bundesliga-Star dürfte den Konkurrenzkampf in der Hintermannschaft des FCB mächtig ankurbeln!

FC Bayern München: Thiaw wird bereits gescoutet

Der AC Mailand befindet sich in einer sportlichen Krise. In der Serie A steht ein magerer neunter Tabellenplatz zu Buche, dazu musste man in der Champions League das frühe Aus in den Playoffs hinnehmen. Eine bislang mehr als enttäuschende Saison für die Mailänder – die so manchen Milan-Star zu einem Abschied bewegen könnte.

Auch Malick Thiaw? Der Ex-Schalker könnte dem Klub im Sommer nach drei Jahren den Rücken kehren. Ein möglicher Abnehmer? Der FC Bayern München! Wie der italienische Sportjournalist Marco Conterio berichtet, soll FCB-Trainer Kompany beim jüngsten Mailand-Derby zwischen dem AC und Inter (2. April) im San Siro zu gegen gewesen sein, um Thiaw genauestens unter die Lupe zu nehmen.

Auch Leverkusen ist dran

Doch das Interesse an dem 23-Jährigen ist groß. Unter anderem Bayer Leverkusen soll der „Bild“ zufolge bereits in den vergangenen Wochen um Thiaw geworben haben. Als Ablösesumme stehen dem Vernehmen nach rund 25 Millionen Euro im Raum.

Am Ende bleibt es abzuwarten, wo Thiaw seine Zukunft sieht. Verpasst Milan tatsächlich das internationale Geschäft, dürfte der Innenverteidiger allerdings wenig Interesse daran haben, in Italien zu bleiben. Auch, weil sich Thiaw ins Rampenlicht von Bundestrainer Julian Nagelsmann spielen will. Mehr dazu erfährst Du hier.