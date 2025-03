FC Bayern München: Star bleibt langfristig – FCB macht Nägel mit Köpfen

Der FC Bayern München hat in den vergangenen Wochen bereits einige wichtige Vertragsverlängerungen dingfest gemacht. Unter anderem Jamal Musiala und Alphonso Davies unterschrieben bereits ihre neuen langfristigen Kontrakte.

Doch auf genau eine Personalie dürften viele Fans des FC Bayern München seit Wochen vergeblich gewartet haben. Nun kann der deutsche Meister endlich Vollzug melden. Dieser Stammspieler bleibt dem FCB langfristig erhalten!

FC Bayern München: Kimmich unterschreibt bis 2029

Lange Zeit drohten die Vertragsverhandlungen mit Joshua Kimmich zur Hängepartie zu werden, am Ende konnten sich Spieler- und Vereinsseite dann aber doch noch einigen: Der Mittelfeldstratege der Bayern verlängert seinen Vertrag bis 2029. Das verkündete der Klub am Donnerstagnachmittag (13. März).

FCB-Präsident Herbert Hainer zeigte sich hocherfreut über den Coup seines Klubs und lobte in Zuge dessen auch die Arbeit von Sport-Chef Max Eberl: „Ein Kompliment an unsere sportliche Leitung und unseren Vorstand: Der FC Bayern braucht Spieler, die nicht nur das Trikot tragen, sondern auch Verantwortung – auf und neben dem Platz. Und Joshua Kimmich ist so ein Spieler“.

„Das beste Umfeld“

Während sich auch Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund hoch erfreut über Kimmichs Vertragsverlängerung zeigten, äußerte sich auch der Spieler selbst positiv: „Beim FC Bayern habe ich das beste Umfeld, um meine sportlichen Ziele zu erreichen. Danach habe ich entschieden. Es gibt für mich momentan kein besseres Paket aus Mitspielern, Trainerteam und Vereinsumfeld, um maximal erfolgreich zu sein. Hier fühle ich mich wohl und hier bin ich noch nicht fertig“, so Kimmich.

Worte, die alle Bayern-Fans sicher gerne hören dürften. Zuvor war vor allem über ein Interesse von Paris Saint-Germain an Kimmich berichtet worden. Letztendlich hat jedoch der deutsche Rekordmeister den Zuschlag erhalten.