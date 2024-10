FC Bayern München verkündet Kane-Nachricht – Fans verwirrt

Das Topspiel gegen Bayer Leverkusen konnte der FC Bayern München trotz drückender Überlegenheit nicht gewinnen, es reichte nur zu einem 1:1. Größere Sorgen dürfte dem Rekordmeister aber Superstar Harry Kane bereiten.

Der Stürmer musste gegen Bayer Leverkusen verletzt ausgewechselt werden. Einen Tag später hat der FC Bayern München ein Update zu Harry Kane veröffentlicht. Die Fans sind danach ziemlich verwirrt.

In der 85. Minute blieb Kane nach einem Zweikampf mit Amine Adli am Boden liegen, musste am Fuß behandelt werden. Kurz darauf musste der englische Nationalspieler runter, Thomas Müller kam in die Partie.

Im Anschluss gab Kane selbst ein wenig Entwarnung: „Es ist schmerzhaft, aber ich denke, es ist okay. Wir werden den Fuß morgen nochmal untersuchen. Aber es fühlt sich nicht so schlimm an. Wir werden die nächsten Tage schauen.“

+++ FC Bayern München: Top-Talent im Visier – auch der BVB will ihn +++

Und auch Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen erklärte: „Harry hat einen Schlag auf den Fuß abbekommen, aber was ich gerade von den Ärzten gehört habe, ist es nichts Ernstes. Wir werden es aber morgen nochmal untersuchen.“

Keine Diagnose, keine Ausfallzeit

Am Sonntag veröffentlichte der FC Bayern München nun eine Pressemitteilung zur Verletzung von Kane. Darin heißt es: „Harry Kane hat am Samstag im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen (1:1) einen schmerzhaften Schlag auf das Sprunggelenk abbekommen. Untersuchungen durch die medizinische Abteilung des FC Bayern am Sonntag ergaben eine positive Entwicklung. Kane wird weiter intensiv behandelt.“

Das könnte dich auch interessieren:

Die Fans sind nach dieser Mitteilung verwirrt. Der Rekordmeister macht keine genaueren Angaben zur Diagnose und zur Ausfallzeit. Es bleibt also unklar, ob Kane am Mittwoch (2. Oktober) in der Champions League gegen Aston Villa spielen kann.