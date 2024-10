FC Bayern München in Sorge – bittere Entscheidung bereits gefallen

Für den FC Bayern München endete das Wochenende mit einem doppelten Schock. Erst verletzte sich Superstar Harry Kane, dann kassierte der Rekordmeister gegen Eintracht Frankfurt kurz vor Schluss noch den Ausgleich.

Damit geht der FC Bayern München mit einem schlechten Gefühl und großer Sorge um seinen Top-Stürmer in die Länderspielpause. Kane ist allerdings nicht das einzige Sorgenkind bei den Bayern. Bei seinem Teamkollegen Dayot Upamecano ist die bittere Entscheidung bereits gefallen.

FC Bayern München: Sorgen um Harry Kane

Zwei Remis, eine Niederlage und Kane-Verletzung – die Woche vor der Länderspielpause würde der FC Bayern München wohl gerne vergessen. Erst konnte man gegen Bayer Leverkusen die Dominanz nicht in einen Sieg ummünzen, dann kassierte man gegen Aston Villa in der Champions League sogar die erste Saisonniederlage.

Zum Abschluss der Woche kam es nun knüppeldick für den FC Bayern München. In der 69. Minute blieb Kane am Boden liegen, hielt sich den Oberschenkel. Erst versuchte er weiterzumachen, musste dann aber doch runter. Mathys Tel kam für ihn in die Partie.

Eine Diagnose bei Kane steht noch aus. „Es ist noch zu früh, um sagen zu können, was er hat. Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist“, sagte Bayern-Trainer Vincent Kompany kurz nach dem Abpfiff. Am Montag (7. Oktober) soll Kane eigentlich zur Nationalmannschaft reisen. Am Donnerstag (10. Oktober) steht das Nations League-Spiel gegen Griechenland auf dem Programm. Ob Kane die Länderspielreise antreten kann, werden erst genauere Untersuchungen zeigen.

Upamecano verpasst Länderspiele

Neben Kane bangt beim FC Bayern auch um Dayot Upamecano. Der Innenverteidiger konnte zwar fast das ganze Spiel absolvieren, musste aber kurz vor Schluss ebenfalls mit Oberschenkelproblemen ausgewechselt werden. Der Franzose soll seine Länderspielreise laut „L’Equipe“ bereits abgesagt haben. Gleiches soll auch für Mathys Tel gelten.