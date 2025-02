FC Bayern München macht es offiziell! Fans rennen dem FCB sofort die Bude ein

Der FC Bayern München hat den Einzug ins Champions-League-Achtelfinale geschafft. Dennoch dürfte die Freude über das Weiterkommen gedämpft sein, schließlich entkam der deutsche Rekordmeister gegen Celtic Glasgow nur knapp einer Blamage.

Wenige Tage nach dem CL-Spiel gegen die Schotten sorgt der FC Bayern München nun jedoch für Aufsehen. Eine große Verkündung lässt die Fans ausflippen – sie rennen dem FCB förmlich die Bude ein!

FC Bayern München: Jubiläumstrikot sorgt für Mega-Ansturm

Am Donnerstagmorgen (20. Februar) war es endlich so weit: Das Jubiläumstrikot der Bayern, welches anlässlich des 125. Geburtstags des Klubs produziert wurde, kam endlich in den Handel. Schon im Voraus war die Aufregung um das Jersey groß, zahlreiche Fans schwärmten von dem rot-goldenen Design des Trikots, welches an die Geschichte des Vereins erinnern soll.

Als die neue Kluft dann im Online-Shop der Bayern verfügbar war, brach die Webseite teilweise komplett zusammen. Der FCB klärt auf: „Wir haben derzeit sehr viel Traffic in unserem Online-Shop, was zu Problemen beim Check-out führt“. Viele Fans konnten es also nicht abwarten und wollten sich bereits kurz nach Ladenöffnung ein Trikot sichern.

Auch FCB-Shops überfüllt

Doch nicht nur im Online-Shop des FC Bayern München kam es zu einem großen Ansturm auf das Jubiläumstrikot. Auch in den FCB-Stores in der Münchener Innenstadt war der Andrang groß. Am Ende wurde jedoch kein Fan enttäuscht: Das Trikot war letztendlich nicht ausverkauft.

Für den deutschen Rekordmeister ist die Aktion also ein echter Erfolg. Demnach soll die Nachfrage nach dem Jersey so groß gewesen sein wie bei noch keinem anderen Trikot zuvor. Die Münchener Kasse dürfte also mächtig klingeln.