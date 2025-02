FC Bayern: Groß-Alarm in München – Schock-Nachricht erreicht den FCB

Diese Nachricht kommt beim FC Bayern München zum ungünstigsten Zeitpunkt.

Während des Spiels der Bayern gegen Eintracht Frankfurt erlitten die Münchner einen heftigen Schock, der in den kommenden Wochen erhebliche Konsequenzen nach sich ziehen könnte. Aber eins nach dem anderen.

Bayern – Frankfurt: Schock für FCB!

Das Topspiel zwischen dem Tabellenführer aus München und dem Tabellendritten aus Frankfurt begann wie erwartet: Die Bayern hatten viel Ballbesitz und kamen immer wieder gefährlich vor das Tor der Eintracht. Es lief also bestens für Spitzenreiter. Sollte man meinen.

Denn in der 42. Minute ereilte den FC Bayern München eine Hiobsbotschaft. Joshua Kimmich lag plötzlich auf dem Boden – und stand nicht mehr auf. Nach einer Behandlung auf dem Rasen war klar: Für den 30-Jährigen geht es nicht mehr weiter. Kimmich musste ausgewechselt werden. Für ihn kam Leon Goretzka ins Spiel.

+++ FC Bayern München: Nationalspieler vor Wechsel? Jetzt geht er selbst in die Offensive +++

FC Bayern München: Sorge um Joshua Kimmich

Die Verletzung von Kimmich kommt für die Bayern zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Die Saison geht in der Bundesliga und in der Champions League in die heiße Phase. Gerade jetzt wären die Münchner auf den Mittelfeldspieler so sehr angewiesen.

Bayerns „Mr. Zuverlässig“ hatte in dieser Saison bislang alle 35 Pflichtspiele von An- bis Abpfiff auf dem Platz gestanden. Ausgerechnet jetzt zieht Joshua Kimmich sich eine Verletzung zu.

Wie schwer es den Kapitän der deutschen Nationalspieler erwischt hat, war unmittelbar nach seiner Auswechslung noch nicht abzusehen. Immerhin: Joshua Kimmich konnte mit eigener Kraft das Feld verlassen und in die Umkleidekabine verschwinden.