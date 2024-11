FC Bayern München: Kane-Nachfolger auserkoren! Klubboss verkündet es selbst

Die Spatzen pfiffen es schon von den Dächern, jetzt ist es raus: Der FC Bayern München holt auf dem Transfermarkt zu einem großen Wurf aus.

Der Klubboss des OSC Lille bestätigt höchstpersönlich das Interesse des FC Bayern München an Stürmer-Star Jonathan David (hier mehr). Der Rekordmeister hat seinen Favoriten für die langfristige Nachfolge von Harry Kane offenbar gefunden.

FC Bayern München: Interesse an David-Transfer bestätigt

Was auf dem Transfermarkt geschieht, wird in den meisten Fällen unter den Deckmantel des Schweigens gehüllt. Vor der offiziellen Verkündung eines Deals bemühen sich Vereine, Berater und Spieler häufig intensiv darum, dass nichts an die Öffentlichkeit gelangt. Doch der Präsident des OSC Lille prescht nun voran und macht eine pikante Information amtlich.

Der FC Bayern will Jonathan David! Das plauderte Oliver Letang in einem Podcast des französischen Senders „RMC Sports“ munter aus. Viele Klubs in ganz Europa würden den 24-Jährigen bewundern, der FCB sei einer davon, erzählt er. Auch Inter Mailand und der FC Liverpool gelten als heiße Anwärter auf eine Verpflichtung.

Rekordmeister will Wunderstürmer

Der Vertrag des kanadischen Goalgatters aus der Ligue 1 läuft im kommenden Sommer aus, entsprechend ist David aller Voraussicht nach ablösefrei zu haben. Der FC Bayern München hat mit Harry Kane zwar einen absoluten Superstar im Sturmzentrum, denkt aber bereits jetzt an die Nachfolge des 31-Jährigen.

Was dabei bereits gemunkelt wurde, ist nun klar: Jonathan David ist ein ganz heißer Kandidat auf einen Wechsel an die Säbener Straße. Allerdings erst im Sommer, denn Letang stellt klar: „Er wird uns im Januar nicht verlassen. Er wird bei uns bleiben, weil er ein wichtiger Spieler ist.“