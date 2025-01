Bayern München macht Ernst – Blitz-Transfer von Top-Juwel steht kurz bevor

Jetzt bahnt sich eine ganz schnelle Entscheidung an! Der FC Bayern München macht seinem Namen als deutsches Schwergewicht wieder alle Ehre – und schnappt sich offenbar eines der größten Juwelen des Landes. Der Rekordmeister bedient sich offenbar in Köln.

Dort spekulierte man seit längerer Zeit über einen möglichen Wechsel von Jonas Urbig. Dieser gilt als einer, wenn nicht der beste deutsche Nachwuchskeeper. Doch weil die Kölner ihren Spieler verprellten, schlägt jetzt der FC Bayern München zu.

Bayern München nutzt Köln-Versagen

Was sollte man auf keinen Fall machen, wenn man ein großes Talent besitzt, diesem einen Posten als Stammspieler versprochen hat und das man gerne noch behalten würde? Richtig, es grundlos auf die Bank setzten. Doch genauso ist es in Köln mit Urbig gekommen. Als Stammkeeper in die Saison gestartet, sitzt der 21-Jährige seit November auf der Bank.

Während man beim FC lieber auf Urbigs eigentlichen Ersatzmann setzt, lecken sich die anderen Vereine der Republik die Finger. Und jetzt könnte es ganz schnell gehen. Wie „Sky“ berichtet, dränge der FC Bayern München auf einen Wechsel noch in diesem Winter.

Demnach gebe es bereits eine mündliche Einigung zwischen Spieler und Verein, die beiden Klubs würden derzeit verhandeln. Laut „Kicker“ könnte eine „ordentliche einstellige Millionensumme“ fällig werden.

Neuer-Nachfolge geregelt?

Vorrangig wollen die Bayern Urbig schon jetzt verpflichten, weil Daniel Peretz mit einer Nieren-Verletzung wohl noch einige Zeit ausfällt. So will man sichergehen, einen Ersatz zu haben, sollte Manuel Neuer nochmal ausfallen.

Allerdings ist der Deal auch langfristig interessant. Dass sich Manuel Neuers Karriere dem Ende entgegen neigt, ist kein Geheimnis. Schon länger sucht man nach einem geeigneten Erben. Eigentlich war Alexander Nübel dafür vorgesehen. Doch statt ihn aufzubauen, verlieh ihn der FC Bayern München bisher in aller Regelmäßigkeit. Mit Urbigs Wechsel hätte man sicherlich den nächsten Kandidaten.