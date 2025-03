FC Bayern München: FCB-Star vor Blitz-Abgang? Jetzt spricht er Klartext!

Auch für den FC Bayern München beginnt in diesen Wochen die heiße Phase der Saison. Wer bislang noch nicht überzeugen konnte, der könnte es zukünftig unter Trainer Vincent Kompany schwer haben.

Ein Spieler, auf den das beim deutschen Rekordmeister zutreffen dürfte, ist Joao Palhinha. Der Portugiese kam im vergangenen Sommer für knapp von 50 Millionen Euro aus Fulham zum FC Bayern München, konnte die in ihn gesteckten Erwartungen bis dato aber noch nicht erfüllen. Ist der Sechser schon bald wieder weg?

FC Bayern München: Palhinha will sich durchbeißen

Die Gerüchte um einen Abschied von Joao Palhinha nach gerade einmal einer Saison rissen bis zuletzt nicht ab. Der Spieler selbst zeigt sich von dieser Entwicklung indes unbeeindruckt: „Die Gerüchte über einen Abschied interessieren mich nicht. Ich werde alles dafür tun, um zu zeigen, warum der Klub für mich das Geld ausgegeben hat. Ich denke nicht daran zugehen“, so der 29-Jährige gegenüber der „Sport Bild“.

Bei seinem Versuch, in München endlich durchzustarten, will sich Palhinha ausgerechnet an seinen Teamkollegen orientieren: „Es gibt viele Beispiele in unserer Mannschaft. Noch in der vergangenen Saison haben sich fast alle über einige Spieler bei uns beschwert: Leon Goretzka, Dayot Upamecano, Alphonso Davies. Viele Spieler, die exemplarisch für meine Situation jetzt stehen. Ich will einfach zeigen, was ich kann“, schließt der Portugiese ab.

Palhinha hat es weiter schwer

Trotz dessen dürfte auch der 29-Jährige wissen, dass er sich in den kommenden Wochen wohl vorerst weiter hinten anstellen muss. Derzeit ist im zentralen Mittelfeld an Joshua Kimmich und Leon Goretzka kein Vorbeikommen. Der Abräumer ist derzeit allenfalls die Nummer drei – und das wohl auch nur, weil Aleksandar Pavlovic derzeit nicht zur Verfügung steht.

Palhinha steht also wohl oder übel ein Saisonfinale auf der Ersatzbank bevor. Möglicherweise wagt der Sommerneuzugang in der nächsten Saison dann aber nochmal einen Neustart bei den Bayern.