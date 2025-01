FC Bayern München: Fans schlagen Alarm – wird der FCB auch DIESEN Transfer bereuen?

In den vergangenen Jahren hat der FC Bayern München sich immer wieder von einigen Spielern verabschiedet, mit denen es im FCB-Trikot einfach nicht geklappt hat. Aber es wurden auch zahlreiche Talente aus der eigenen Jugend abgegeben, die jetzt so richtig durchstarten.

Ein Beispiel ist Kenan Yildiz, der bei Juventus Turin auf dem besten Weg ist, zum absoluten Top-Star zu werden. Nun hat das nächste Juwel den FC Bayern München verlassen. Die Fans sind auch hier in großer Sorge, dass der Rekordmeister diese Entscheidung bereuen wird.

FC Bayern München gibt nächstes Talent ab

Erst im vergangenen Sommer hatte der FC Bayern München langfristig mit Arijon Ibrahimovic verlängert, nun trennen sich die Wege des deutschen Top-Klubs mit dem Eigengewächs. Der FCB hat das Top-Talent nämlich an Lazio Rom verliehen. Die Italiener haben sich eine Kaufoption gesichert.

Auch interessant: FC Bayern München: Wirbel um Transfer-Hammer! FCB-Boss spricht Klartext

„Arijon ist ein junger Spieler mit einer großen Perspektive, der sich stetig weiterentwickelt. Er konnte bereits in der vergangenen Saison wertvolle Erfahrungen in der Serie A sammeln und soll nun bei Lazio Rom die nächsten Schritte machen. Arijon spielt seit seiner Jugend beim FC Bayern: Spieler wie ihn wollen wir fördern, er gibt hier in jeder Einheit alles und braucht jetzt kontinuierlich Spielzeit auf Top-Niveau. Wir werden ihn weiter eng begleiten, weil er alles mitbringt“, so Christoph Freund, Sportdirektor des Rekordmeisters.

In der Hinrunde kam Ibrahimovic auf nur drei Kurzeinsätze. Der 19-Jährige soll in Rom nun Spielpraxis sammeln, könnte aber auch langfristig in der italienischen Hauptstadt bleiben. Gut für den FCB: Es soll auch eine Rückkaufklausel vereinbart worden sein.

Sorge vor nächstem Transfer

Die Sorge bei den Fans des FC Bayern München ist dennoch groß, dass das nächste Top-Talent abgegeben wird, das dann woanders richtig aufblüht. Bestes Beispiel aktuell: Kenan Yildiz. 2022 ist der 19-Jährige ablösefrei zu Juventus Turin gewechselt und ist dort ein fester Bestandteil der ersten Mannschaft.

Mehr Nachrichten für dich:

Und noch mehr: In der laufenden Saison erzielte er sechs Tore und legte fünf weitere Treffer auf. Den Turinern bereitet er derzeit viel Freude. Das wird auch Lazio Rom von Ibrahimovic erwarten. Sollte der Youngster aufblühen, wird die Kaufoption sicherlich gezogen werden. Dann würden die Münchener das nächste Eigengewächs verlieren, das dann bei einer anderen Mannschaft den Durchbruch schaffen könnte.