FC Bayern München: Nächster Schock! FCB-Star im Tal der Tränen

Vor allem national läuft es für den FC Bayern München in diesen Tagen besonders gut. In der Liga ist zurück in alter Stärke, im Pokal ist man noch mit dabei und in der Champions League sollen nun weitere Punkte folgen. Angesichts der angespannten Personallage ist das durchaus beachtlich.

Denn FCB-Chefcoach Vincent Kompany musste in der laufenden Saison schon auf so manchen Leistungsträger verzichten. Allen voran in der Defensive ist es zuletzt eng geworden. Auf einen Spieler muss der FC Bayern München nun noch länger verzichten.

FC Bayern München: Ito fällt noch länger aus

Sein Transfer wurde von den Bayern-Fans richtig abgefeiert. Hiroki Ito wechselte dank einer Ausstiegsklausel vor der Saison vom VfB Stuttgart an die Isar. Satte 24 Millionen legten die Münchener für ihn auf den Tisch. Ito war nach einer starken Vorbereitung als Stammkraft vorgesehen gewesen, doch dann folgte der bittere Rückschlag: Ito zog sich eine schwere Fußverletzung zu und musste operiert werden. Im Testspiel beim 1. FC Düren (1:1) Ende Juli brach er sich den Mittelfuß.

Bis dato wartet der FCB auf sein Comeback – doch das wird sich weiter nach hinten verzögern. Denn wie der deutsche Rekordmeister am Dienstag (5. November) mitteilte, musste der Japaner noch ein weiteres Mal operiert werden. Der Defensivakteur hat sich einem erneuten Eingriff unterzogen, um eine vollständige Genesung garantieren zu können.

++ FC Bayern München: Schäumende Wut! Fans sorgen für Knall ++

Doch damit wird er seiner Mannschaft weiterhin fehlen. Zuletzt trainierte er bereits wieder individuell, nun scheint der Weg zum Comeback noch länger geworden zu sein. Eine bittere Nachricht für Ito und den FCB.

Stanisic und Boey vor Rückkehr?

Anders sieht es bei Sascha Boey aus. Der Franzose hatte sich Mitte September einen Meniskusriss im Knie zugezogen und musste wie auch Ito pausieren. Der Rechtsverteidiger ist am Montag (4. November) ins Mannschaftstraining des FC Bayern zurückgekehrt. In den kommenden Wochen könnte er also wieder zu einer Option für Kompany werden.

Weitere News:

Josip Stanisic wird in diesem Jahr wohl kein Spiel mehr für den deutschen Rekordmeister machen. Nach seinem Außenbandriss im Knie wird der Defensivakteur wohl erst gegen Mitte Dezember ins Training zurückkehren können, einsatzfähig wäre er dann erst im neuen Jahr. Bei ihm wolle der FC Bayern kein Risiko eingehen.