FC Bayern München: Heftige Transfer-Debatte entbrennt – Superstar gerät ins Kreuzfeuer

Plötzlich gibt es erstmals Gegenwind für den FC Bayern München unter Vincent Kompany! Bis zum Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen hatte man jedes Spiel gewonnen, die Gegner dabei mehrfach komplett abgeschossen. Doch dann folgten die Spiele gegen Leverkusen und Aston Villa.

Schon gehen beim deutschen Rekordmeister die Diskussionen los. In den Fokus einiger Experten rückt dabei auch Harry Kane! Der englische Superstar des FC Bayern München bekommt die ungeschönte Kritik von Sky-Experte Didi Hamann knallhart zu spüren.

FC Bayern München: Harte Kritik an Kane

Dass Ex-Profi Hamann nicht um scharfe Worte verlegen ist, ist bekannt. Nach der 0:1-Niederlage gegen Aston Villa ledert er mal wieder richtig los. Kane sei „den Beweis noch schuldig […], die 100 Millionen wert zu sein“, poltert Hamann. Für diese Bundesliga-Rekordsumme hatten die Münchener den Stürmer geholt.

Zwar steht er nach 36 Toren in der letzten Saison auch jetzt schon wieder bei fünf Toren und fünf Vorlagen in der Bundesliga. Allerdings stört sich der Sky-Experte daran, dass Kane nicht in den wichtigen Spielen des FC Bayern München träfe.

„Er wurde nicht geholt, um gegen Darmstadt einen Hattrick zu erzielen“, meckert Hamann. „Er wurde geholt, um gegen Leverkusen und Aston Villa ein Tor zu machen und im Viertelfinale der Champions League zu treffen.“ Dies habe er bisher nicht getan.

Auch die Fans diskutieren

Aussagen, die so in der Form nicht stimmen. Denn vergangene Saison traf Kane sowohl im Viertelfinal-Hinspiel gegen Arsenal, als auch im Halbfinal-Hinspiel gegen Real Madrid (beide 2:2). In den entscheidenden Rückspielen blieb er dann allerdings ohne Tor.

Dennoch diskutieren auch die Fans. Nicht zwingend über die unbestrittenen Qualitäten des Stürmers, wohl aber über den Aspekt der Mega-Ablöse, die der FC Bayern München für einen damals schon 30-jährigen Spieler bezahlte.

Aber Kane hat schon am Wochenende die Chance, die Kritiker verstummen zu lassen. Am Sonntag (6. Oktober) trifft der FC Bayern München auf den Tabellenzweiten aus Frankfurt – ein Top-Spiel. Gegen die Eintracht traf er vergangene Saison zweimal …