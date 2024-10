FC Bayern München: Wirtz-Hammer? Jetzt spricht der Bayer-Boss

Dass der FC Bayern München im kommenden Sommer gerne eine Transfer-Offensive in Richtung Florian Wirtz starten würde, ist längst kein Geheimnis mehr. Neben Jamal Musiala ist Wirtz der Top-Star in Deutschland. Bayern würde diese beiden im kommenden Sommer gerne auch auf Vereinsebene vereinen.

Wirtz dürfte allerdings alles andere als billig werden. Denn der Leverkusen-Star besitzt keine Ausstiegsklausel – Bayer kann den Preis also mehr oder weniger frei verhandeln. Jetzt äußert sich Bayer-Boss Fernando Carro über einen möglichen Wirtz-Wechsel zum FC Bayern München.

FC Bayern München: Carro möchte nicht an die Konkurrenz verkaufen

Dieser Transfer wäre zweifelsohne einer der größten Wechsel der letzten Jahre. Mit Wirtz würde Bayern den nächsten offensiven Superstar in sein Team holen. Eine Offensive aus Wirtz, Musiala, Olise, Kane und Co. wäre aus FCB-Sicht der Traum und für die Konkurrenz der Super-Gau.

Doch Carro wird seinen Superstar nicht einfach so gehen lassen – schon gar nicht zu direkten Konkurrenz. Das machte er nun im Podcast „Phrasenmäher“ deutlich. „Es ist ja selbstverständlich, dass wir direkte Konkurrenten in der eigenen Liga nicht durch Topspieler verstärken wollen“, so der Leverkusen-Boss.

„Das habe ich übrigens auch Jonathan Tah direkt gesagt“, verriet der Funktionär. „Ich habe Verständnis dafür, wenn du gehen willst, aber mir wäre jeder Verein lieber gewesen als einer in Deutschland“, ergänzte der 60-jährige Spanier. Ähnlich sieht es Sportchef Simon Rolfes. „Es ist bei uns gar nicht das Thema, wird er verkauft oder wird er nicht verkauft“, so der 42-Jährige.

Carro lässt Wechseltür offen

Und doch werden die Bayer-Bosse wohl genau überlegen, wenn die Bayern im kommenden Sommer mit einem dicken Geldkoffer ankommen. „Versprechen kann man im Fußball nichts“, antwortete er auf die Frage, ob er versprechen könne, dass Florian Wirtz nicht zu den Bayern geht.

„Wir würden uns freuen, wenn er ewig bei uns bleibt“, legte Carro nach. Der Dribbelkünstler steht in Leverkusen noch bis 2027 unter Vertrag. Sollte es zu einem Transfer kommen, dürfte er wohl der teuerste deutsche Spieler aller Zeiten werden. Derzeit ist Kai Havertz, der 2021 für 80 Millionen von Leverkusen zum FC Chelsea gewechselt war, der teuerste deutsche Fußballer.