FC Bayern München: Großalarm! Tiefschlag droht real zu werden

Eigentlich sieht die Welt beim FC Bayern München aktuell mehr als nur rosig aus. In der Bundesliga ist der Vorsprung optimal und in der Champions League ist der Rekordmeister auf dem besten Weg, sich für das Achtelfinale zu qualifizieren.

Nicht so erfreulich sieht es dagegen bei den Talenten des FC Bayern München aus. Hier droht plötzlich ein großer Rückschlag für den deutschen Traditionsverein.

FC Bayern München: U19 kassiert Klatsche

Mit einem 1:0 setzte sich der FC Bayern München in der Champions League gegen Paris Saint-Germain durch und machte damit den nächsten Schritt Richtung Achtelfinale. Für die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany sieht es also wieder besser aus. Bei noch drei Spielen will der Rekordmeister unbedingt die Playoffs vermeiden, um direkt in die nächste Runde einzuziehen.

Wenige Stunden vor dem Duell trafen die U19 der beiden Mannschaften in der Youth League aufeinander. Die FCB-Jugend kassierte dabei einen herben Dämpfer. Mit 2:5 ging das Team von Trainer Peter Gaydarov gegen PSG unter.

Schon nach acht Minuten geriet der FC Bayern in Rückstand. Kurz vor der Pause, als es schon 0:2 stand, flog Paul Scholl mit einer glatt Roten Karte vom Platz. In der zweiten Halbzeit waren die Münchener dann in Unterzahl und kassierten die restlichen drei Tore. Die zwei FCB-Treffer in der Schlussphase waren dann nur Ergebniskosmetik.

Aus droht

Die Pleite könnte extreme Folgen für den FC Bayern München haben. Anders als zur Champions League, in der jedes Team acht Spiele austrägt, gibt es in der Youth League nämlich nur sechs Partien. Nach fünf Spielen haben die Münchener sieben Punkte und stehen aktuell auf einem Playoff-Platz. Läuft es richtig blöd, könnte der FCB am letzten Spieltag sogar auf die hinteren Ränge rutschen.

Ab Rang 23 folgt das Youth-League-Aus. Davon ist der FC Bayern nur zwei Punkte entfernt. Um dieses Horror-Szenario zu verhindern, muss am sechsten und letzten Spieltag gegen Donezk ein Sieg her. Eine Niederlage oder ein Unentschieden könnte tatsächlich schon in der Ligaphase das Ende bedeuten.