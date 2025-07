FC Bayern: Nach Sane-Hammer! Nächster FCB-Star in die Türkei?

Der Wechsel von Leroy Sane zu Galatasaray Istanbul glich einem Beben – in der türkischen Hauptstadt herrschte Ausnahmezustand, als der Flügelspieler bei seinem neuen Klub unterschrieben hat. Darf sich ein anderer Akteur des FC Bayern auch auf einen solchen Empfang freuen?

Beim FC Bayern scheint Serge Gnabry keine Zukunft mehr zu haben, der 29-Jährige soll den deutschen Rekordmeister in den kommenden Wochen verlassen. Die Münchener wollen ihn unbedingt von der Gehaltsliste streichen können. Geht seine Karriere etwa auch in der Türkei weiter?

FC Bayern: Irres Türkei-Gerücht um Gnabry

Ein pikantes Gerücht rund um Offensiv-Akteur Gnabry sorgt derzeit für Aufregung. Laut des türkischen Journalisten Salim Manav könnte Gnabry seinem Noch-Teamkollegen in die Türkei folgen. Der deutsche Nationalspieler soll einem Wechsel in die Süper Lig gegenüber nicht abgeneigt sein.

Dazu sollen mehrere türkische Klubs über einen Transfer nachdenken. Vor allem Galatasaray-Rivale Fenerbahce Istanbul soll die Fühler nach dem Außenbahnspieler ausgestreckt haben. Konkret sei es laut türkischen Medien jedoch noch nicht geworden. Treffen Sane und Gnabry also bald in einem der hitzigsten Derbys der Welt aufeinander?

Laut „Bild“ sei an dem Gerüchte jedoch nichts dran. Die Transfer-Experten Christian Falk und Tobias Altschäffl haben in ihrem Podcast „Bayern-Insider“ Wind aus den Segeln genommen. „Das Gerücht können wir ganz schnell beerdigen“, so Altschäffl. Es scheint also nicht allzu viel an den Spekulationen dran zu sein.

Bayern-Verbleib oder Wechsel?

Denn es sei noch gar nicht klar, wie es mit Gnabry genau weitergehen würde. Für den 29-Jährigen komme ein Wechsel in die Türkei zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht infrage. Gnabry wolle sich vielmehr beim FC Bayern durchsetzen. Ob die FCB-Bosse dies genau so sehen?

Fakt ist: Nach Sanes Wechsel zu Galatasaray dürften sich die Einsatzchancen von Gnabry zunächst einmal erhöhen. Allerdings arbeiten die Münchener bereits an einem „Kracher“ für die offensiven Außenbahnen. Gnabry dürfte also ohnehin nur die Rolle als Back-Up winken.