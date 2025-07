Es hört nicht auf! Der FC Bayern kassiert die nächste Star-Abfuhr

Was ist das für ein verrückter Transfersommer beim FC Bayern? Eigentlich sollte der Rekordmeister doch eine verlockende Option für viele Spieler sein. Doch stattdessen kassieren Sportvorstand Max Eberl und die FCB-Bosse eine Absage nach der anderen.

Das ist auch jetzt wieder der Fall. Eigentlich wollte der FC Bayern ihn als Backup für den verletzten Jamal Musiala holen. Doch jetzt hat der nächste Star-Spieler dem FCB einen Korb gegeben.

FC Bayern: Nächste Absage für Rekordmeister

Nach einer starken Saison ist es wenig verwunderlich, dass der FC Bayern München und zahlreiche andere Top-Klubs aus ganz Europa an ihm dran sind. Die Rede ist von Xavi Simons von RB Leipzig. Da der Bundesligist in dieser Saison nicht an einem internationalen Wettbewerb teilnehmen wird, ist davon auszugehen, dass der Niederländer den Verein verlassen wird.

Die Münchener haben Simons schon vor mehreren Monaten ins Visier genommen. Vor allem jetzt, wo Jamal Musiala lange ausfällt, braucht der FCB einen technisch starken Offensivspieler da vorne. Simons wäre da eigentlich die perfekte Lösung. Doch er will nicht. Der 22-Jährige hat keine Lust auf einen Wechsel zum Rekordmeister.

Wie die „Bild“ berichtet, ist das klare Ziel des niederländischen Nationalspielers die englische Premier League. Welcher Klub es am Ende wird, ist noch unklar. Auch der FC Barcelona wird als möglicher Abnehmer gehandelt, da Simons in seiner Jugend bei den Katalanen spielte.

Wen holt der FCB jetzt?

Zurück zum FC Bayern. Eberl und Co. müssen sich jetzt wohl nach Alternativen umschauen. Währenddessen sind die Absagen alles andere als optimal für das Ansehen des Top-Klubs. Florian Wirtz, Nico Williams, Luis Diaz oder Nick Woltemade hatte oder hat der FCB auf dem Zettel. Zu einem Hammer-Transfer kam es bislang aber noch nicht.

Bis zum 1. September gibt es noch die Möglichkeit, Spieler zu verpflichten. Dann aber endet das Transferfenster in Deutschland. Ob der Meister sich bestens für die neue Saison verstärken kann?