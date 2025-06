FC Bayern München: Transfer-Wende! Youngster-Plan über den Haufen geworfen

Als Mathys Tel 2022 für knapp 20 Millionen Euro aus Frankreich zum FC Bayern München gewechselt war, haben viele nicht schlecht gestaunt. Doch der Youngster stellte sein Potenzial schnell unter Beweis – nachhaltig durchsetzen konnte er sich jedoch noch nicht.

Und auch die Winter-Leihe zu Tottenham Hotspur funktioniert nicht wie geplant. Tels geplanter permanenter Abgang vom FC Bayern München scheint vorerst gescheitert. Laut „Sky“ möchte Tottenham den jungen Stürmer auch im kommenden Jahr nur ausleihen.

FC Bayern München: Tel-Zukunft noch nicht geklärt

Der Londoner Top-Klub strebt an, im Leihvertrag eine Kaufoption für 2026 zu integrieren, was noch verhandelt wird. Bayern München zeigt sich bisher skeptisch gegenüber diesem Plan. Laut Berichten wird ein direkter Verkauf von Tel eindeutig bevorzugt. Sportvorstand Max Eberl führt intensive Gespräche, um eine Lösung zu finden. Währenddessen verzichtet der Rekordmeister auf Tel, da er bei der U21-EM in der Slowakei spielt.

Medien aus England berichteten zuvor, dass ein fester Transfer in die Premier League bevorstehen könnte. „TBR Football“ schrieb: „Tel fühle sich in London sehr wohl.“ Obwohl seine Bilanz mit drei Toren in 20 Spielen bescheiden ist, glaubt Tottenham an sein langfristiges Potenzial.

Tottenham reduziert Kaufangebot für Tel

Die Londoner würden laut Medienberichten ungefähr 40 Millionen Euro für Mathys Tel bieten, was unter der Kaufoption von 60 Millionen Euro liegt. Der FC Bayern München muss nun entscheiden, ob er dieses Angebot akzeptiert. In München schwindet das Vertrauen in Tels Entwicklung immer weiter, weshalb ein Verkauf attraktiv bleibt.

Mathys Tel kam 2022 als vielversprechendes Talent von Stade Rennes für 20 Millionen Euro nach München. Für den FC Bayern München erzielte er in 83 Spielen 16 Tore und bereitete sieben weitere vor. Trotz guter Ansätze konnte Tel jedoch keine festen Spuren hinterlassen, weshalb ein Abschied immer wahrscheinlicher wird.

