FC Bayern München: Durchbruch? Mega-Deal steht wohl bevor

Beim FC Bayern München haben die Verantwortlichen seit mehreren Wochen ganz schön viel zu tun. Natürlich sollen im Sommer Neuzugänge her, damit der Rekordmeister weiter um Titel kämpfen kann. Aber es sollen auch Leistungsträger langfristig gehalten werden.

Deshalb werden schon viele Gespräche über Vertragsverlängerungen geführt. Bei einem Spieler haben die Bosse wohl sehr gute Aussichten auf eine Entscheidung. Sie soll schon bald fallen, dann soll der Vertrag unterschrieben werden.

FC Bayern München: Vertragsverlängerung steht bevor

Die Liste mit Spielern, die beim FC Bayern München verlängern sollen, ist lang. Priorität hat beim deutschen Top-Verein wohl Jamal Musiala. Das Mega-Juwel soll lange gehalten werden. Schon seit Monaten führt der FCB Gespräche mit dem 21-Jährigen, dessen Vertrag im Sommer 2026 ausläuft.

Auch interessant: FC Bayern München: Vertrags-Horror droht! FCB-Star vor ablösefreiem Wechsel

Nun gibt es wohl gute Nachrichten. Laut der „Sport Bild“soll die Verlängerung noch im Januar erfolgen, die Bayern seien sehr optimistisch. Der Poker befinde sich gar „vor dem Abschluss“. Gut möglich also, dass es in den kommenden Wochen, vielleicht sogar Tagen, verkündet werden kann, dass Musiala lange bleiben wird.

Was die Gespräche über eine Verlängerung schwer gemacht haben, ist eine Ausstiegsklausel. Die Musiala-Seite wollte wohl unbedingt eine solche Klausel in dem Vertrag, der FCB wehrte sich in der Vergangenheit stets dagegen. Nun folgt aber wohl die Wende.

Ausstiegsklausel im Musiala-Vertrag

Weiter heißt es in dem Bericht: Wenn Musiala für fünf Jahre unterschreibt, sollen variable Klauseln verankert sein.“ Der Dribbelkünstler des FC Bayern München soll demnach 2028 für 175 Millionen Euro gehen können, ein Jahr später dann für etwa 100 Millionen.

Mehr Nachrichten für dich:

Es wäre die erste Verlängerung bei den Münchenern, die noch eine lange Liste mit Spielern haben, die langfristig bleiben sollen. Zu den anderen Profis gehören Joshua Kimmich, Leroy Sane und Alphonso Davies. Beim Kanadier sieht es jedoch danach aus, als würde er den Verein im Sommer ablösefrei verlassen. Hier mehr dazu.