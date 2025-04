Bayern München kassiert Transfer-Korb – Juwel kommt nicht zum FCB

Bayern München steht vor einem enorm spannenden Transfer-Sommer! Einige Stars werden den Verein verlassen, neue Akteure sollen hingegen frischen Wind in die Mannschaft bringen. Dazu ist der deutsche Rekordmeister stets auf der Suche nach großen Talenten für die Zukunft.

Unter anderem soll Bayern München ein Auge auf das griechische Juwel Konstantinos Karetsas von KRC Genk geworfen haben. Allerdings wird der Youngster wohl nicht nach München wechseln.

Bayern München: Juwel denkt nicht an Wechsel

17 Jahre alt, Stammspieler in Genk und schon griechischer Nationalspieler – Karetsas gehört zu den spannendsten Talenten im europäischen Fußball. Der offensive Mittelfeldspieler hat eine starke Entwicklung genommen, nachdem er im vergangenen Sommer sein Profidebüt feiern durfte.

Mit seinen Leistungen hat er sich auf das Radar absoluter Top-Klubs aus Europa gespielt. Unter anderem der FC Bayern soll den Griechen ins Visier genommen haben. Doch zu einem Wechsel zum FC Bayern wird es vorerst nicht kommen. Im Interview mit „Het Laatste Nieuws“ erteilte Karetsas potenziellen Interessenten nun eine Absage.

„Ich habe noch nicht vor, hier wegzugehen“, stellte der griechische Nationalspieler klar. So wird es in diesem Sommer wohl kaum zu einem Transfer kommen. Neben den Bayern hatten sich auch einige andere Top-Klubs aus Spanien, Italien und England gewisse Hoffnungen auf eine Verpflichtung Karetsas‘ gemacht.

Bayern-Interesse „schön“

Ich sehe mich auf jeden Fall auch in der nächsten Saison in Genk – es sei denn, es läuft etwas schief zwischen dem Verein und mir, aber das Verhältnis war immer gut. Das wird auch so bleiben“, führte der Youngster weiter aus. Mit Topklubs wie dem FC Bayern in Verbindung gebracht zu werden, sei für Karetsas allerdings „schön“.

„Es hat keinen Sinn, sich darüber zu beschweren. Man muss immer ruhig bleiben“, merkte der 17-Jährige an. Für diesen Sommer werden sich die Bayern-Bosse also nach anderen Juwelen umschauen müssen.