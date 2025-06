FC Bayern München: Bittere Nachricht für Kompany! Profi verrät es

Beim FC Bayern München laufen derzeit alle Vorbereitungen auf die Klub-WM, die Mitte Juni in den USA startet. Dort möchte der FCB um den Titel mitspielen. Dafür braucht es einen fitten und vollen Kader. Denn genau das ist den Münchener in der Champions League zum Verhängnis geworden.

Ein Akteur, der in keinem Fall in den USA zum Einsatz kommen wird, ist Alphonso Davies. Der Linksverteidiger des FC Bayern München hatte sich Ende März eine schwere Knieverletzung zugezogen. Jetzt gibt es für Vincent Kompany und Co. die nächsten bitteren Nachrichten rund um Davies.

FC Bayern München: Davies verpasst wohl gesamte Hinrunde

Der Schock war groß, als sich Davies im Länderspiel gegen die USA einen Kreuzbauriss zugezogen hatte. Der Kanadier verpasste im Anschluss die heiße Phase der Saison und der FCB vermisste Davies schmerzlich, war er vor seiner Verletzung top in Form. In der Folge war schnell klar, dass er dem deutschen Rekordmeister monatelang fehlen wird.

Während Davies selbst derzeit ein seinem Comeback arbeitet, gibt es nun auch einen konkreten Zeitplan für seine Rückkehr. Wie der Linksverteidiger gegenüber der „BILD“ verriet, peilt er eine Rückkehr ins Mannschaftstraining im November an. „Das ist der Plan“, sagte der 24-Jährige am Rande eines Hallen-Turniers im Münchner SAP Garden.

++ FC Bayern München: Transfer-Coup offiziell! Schlechte Nachrichten für die Klub-WM? ++

Davies wird also wohl die gesamte Hinrunde verpassen – eine Nachricht, die erwartbar war, aber dennoch schmerzen dürfte. Denn auch seine möglichen Vertreter wie Raphael Guerreiro haben immer wieder mit Blessuren zu kämpfen.

Fährt Tah mit zur Klub-WM?

Der FCB war mit seinen Verteidigern in der abgelaufenen Saison vom Pech verfolgt. Nahezu alle Defensiv-Akteure sind mal ausgefallen. Die einen kürzer, die einen länger. Doch gerade die Ausfälle von Davies und Dayot Upamecano, der aufgrund eines Knorpelschadens kürzertreten muss, wiegten schwer.

Weitere News:

Mit Jonathan Tah hat der FC Bayern München bereits einen neuen Verteidiger an Land ziehen können. Doch ob dieser direkt mit zur Klub-WM fahren kann, ist noch fraglich. Sein Ex-Klub Bayer Leverkusen fordert dafür eine XXL-Ablöse.