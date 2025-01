FC Bayern München: Tinte trocken! FCB schnappt sich Offensiv-Juwel

Beim FC Bayern München wird es nicht langweilig, die Transfermeldungen reißen nicht ab. In den vergangenen Tagen ist der deutsche Rekordmeister mit sämtlichen Spielern in Verbindung gebracht worden. Nun haben die Bayern einen Transfer offiziell verkündet.

Die Fans des FC Bayern München dürfen sich auf ein weiteres Top-Talent freuen. Der Bundesliga-Herbstmeister hat ein Offensiv-Juwel aus der US-amerikanischen MLS nach München gelockt.

FC Bayern München: US-Talent wechselt an die Isar

Max Eberl und Co. machen Nägel mit Köpfen. Wie der FCB am Donnerstag (16. Januar) offiziell mitgeteilt hat, hat man sich die Dienste von Bajung Darboe gesichert. Der 18 Jahre alte Offensivspieler kommt vom Partner-Klub Los Angeles FC und ist zunächst für die Regionalliga-Mannschaft vorgesehen.

„Wir kennen Bajung schon seit einiger Zeit und hatten ihn schon zum Probetraining bei uns in München“, erklärt FCB-Campus-Direktor Jochen Sauer. „Wir freuen uns sehr, dass er nun fest zu uns wechselt und sich über unsere Amateure im europäischen Fußball etablieren möchte“, so Sauer weiter.

2022 wechselte Darboe von Philadelphia Union zu LAFC und kam dort auf 15 Einsätze für die zweite Mannschaft der Kalifornier. Zweimal spielte er für die U17-Auswahl der USA. Nun wagt er also den Schritt nach Deutschland.

Weitere Top-Talente sollen folgen

Der Plan ist klar: Darboe soll sich in der Zweitvertretung der Bayern an Deutschland und den europäischen Fußball gewöhnen, ehe er in Zukunft auch Chancen bei den Profis bekommen wird. Dies dürfte von seiner Entwicklung abhängen.

Der 18-Jährige beschreibt sich selbst als Offensivspieler, der „auf mehreren Positionen zu Hause und somit flexibel einsetzbar“ ist. Er komme gerne mit seinem Tempo „über die Außenbahn und schließe selbst ab“, suche aber immer auch nach dem besser positionierten Mitspieler. Auf diese Attribute werden sich die Fans von Bayern München also freuen können.